Karlovarský hotel Thermal nebude památkou. Rekonstrukce tak bude jednodušší

AKTUALIZOVÁNO před 41 minutami

Ministerstvo kultury hotel, vybudovaný ve stylu brutalismu, mezi kulturní památky nezařadí. Karlovy Vary se ještě mohou odvolat.

Karlovy Vary - Ministerstvo kultury neprohlásí karlovarský hotel Thermal památkou. Agentuře ČTK to řekl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA). Státní hotel, který čeká rekonstrukce, tak nebude podléhat přísnějšímu dohledu nad stavebními úpravami.

Město bylo jedním ze subjektů, které navrhovaly, aby ministerstvo kultury hotel, vybudovaný ve stylu brutalismu, zařadilo mezi kulturní památky. Ministerstvo dnes o rozhodnutí magistrát informovalo.

"Neprohlášením hotelu Thermal za kulturní památku upřednostnil ministr kultury své politické zájmy před kulturními hodnotami, které má chránit. Vzhledem k tomu, že Thermal je státním majetkem, považuji rozhodnutí ministra za zanedbání jeho povinností," řekla vnučka jedné z autorek stavby Věry Machoninové, Marie Kordovská, která architektku v médiích zastupuje.

Kordovská míní, že architektura Thermalu pomáhá karlovarskému festivalu šířit českou kulturu do zahraničí. "Jediné, co k tomu potřebuje, je kvalitní rekonstrukce pod dohledem výborného architekta, kterou by jeho památková ochrana zaručila," uvedla Kordovská.

"Proti rozhodnutí je možné podat do 15 dnů rozklad. Tím, jestli ho město bude podávat, jsme se zatím nezabývali. Bude to asi předmětem jednání na další radě města," řekl ČTK Kulhánek.

Hotel Thermal patří společnosti Thermal - F, jejímž jediným akcionářem je stát prostřednictvím ministerstva financí. Hotel, postavený podle návrhu manželů Machoninových v 70. letech, je v současné době značně zanedbaný a potřebuje opravy. Ministerstvo loni rozhodlo, že rekonstrukce začne letos po skončení filmového festivalu. Odhadované náklady na opravu hotelu bez venkovního bazénu jsou 734 milionů korun.

Prohlášení hotelu za kulturní památku by ale mohlo rekonstrukci zkomplikovat. Bylo by totiž nutné každou úpravu konzultovat s památkáři.