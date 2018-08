Stát chce investovat přes sedm miliard do infrastruktury kolem automobilky Škoda

Po dohodě s automobilkou Škoda Auto by v mladoboleslavském regionu měla vzniknout nová železnice i čtyřproudová silnice u sídla firmy.

Praha - Stát plánuje investovat více než 7,6 miliardy korun do výstavby a úpravy dopravní infrastruktury na Mladoboleslavsku. Po dohodě s automobilkou Škoda Auto by v regionu měla vzniknout nová železnice i čtyřproudová silnice u sídla firmy. Dnes to sdělil mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Plán počítá s 11 projekty.

Podle státu i automobilky jsou současné dopravní kapacity poblíž mladoboleslavské automobilky do budoucna nedostatečné. Problémem je podle ministerstva dopravy především rychlý růst výrobních kapacit a podniků v průmyslových zónách u města.

"S sebou přináší masivní kamionovou dopravu na sice relativně krátkou vzdálenost, ale s minimálními časovými rezervami. Z toho plyne potřeba zajistit trvalou průjezdnost celé dopravní trasy, včetně všech křižovatek po celých 24 hodin, optimálně s možností rovnocenné náhradní trasy pro případ jakékoli havárie, nutnosti oprav či údržby," uvádí materiál ministerstva připravovaný pro vládu.

Server zdopravy.cz dnes upozornil, že ministerský dokument je zatím nezávazným plánem řešení dopravní situace poblíž sídla automobilky. Dohoda ministerstva a automobilky je momentálně v meziresortním připomínkovém řízení. V případě, že při projednávání nevznikne zásadní překážka, předloží ministerstvo materiál vládě. Pokud ho vláda schválí, měl by Státní fond dopravní infrastruktury uvolnit finance na zpracování jednotlivých projektů.

Největší investice by v případě realizace měly mířit na železnici. Jde zejména o takzvanou Bezděčínskou spojku, která povede z Nymburka do Mladé Boleslavi, včetně přímého spojení k areálu automobilky, a rekonstrukci železnice v Mladé Boleslavi, včetně modernizace hlavního nádraží. Plán mimo jiné zahrnuje rekonstrukci objízdných tras silnic v okolí Mladé Boleslavi a opravu mostů.

Neusar upozornil, že odhadovaná výše nákladů je orientační a bude se zpřesňovat. Měnit se budou především plány okolo úprav křižovatek na silnici I/38, kde podrobná studie teprve vzniká.

Materiál navazuje na dohodu z roku 2008, ve které se Škoda Auto zavázala investovat do svých závodů a výroby v Mladé Boleslavi a Vrchlabí. Společnost od té doby investovala přes 34 miliard korun a podobnou částku plánuje vynaložit do roku 2022.