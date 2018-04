BMW plánuje u Sokolova investovat miliardy. Stát bude chtít závazek práce pro místní

před 40 minutami

BMW chce do vývojového centra pro autonomní vozidla a polygonu u Sokolova investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,3 miliardy korun. V rámci své největší investice ve východní Evropě chce zaměstnat několik set lidí.

Sokolov - Stát bude chtít po automobilce BMW, která zamýšlí u Sokolova vybudovat zkušební polygon pro autonomní vozy, závazek vytvoření pracovních míst pro místní.

Premiér Andrej Babiš (ANO) by pak jako formu investiční pobídky od státu upřednostnil daňovou pobídku před přímou finanční investicí. Babiš to dnes v rámci vládní návštěvy Karlovarského kraje řekl poté, co si prohlédl výsypku, kde by měl polygon do čtyř let vzniknout.

"Náš stát by měl velice pečlivě posuzovat pobídky a takové projekty podpořit, protože nemáme lidi, máme nejnižší nezaměstnanost a nadnárodní firmy si mohou dovolit zaměstnance daleko lépe zaplatit než naše firmy," řekl novinářům premiér v demisi Babiš. "Osobně preferuji daňovou pobídku před cash dopředu. Ale je to věc vyjednávání CzechInvestu," dodal. Nezaměstnanost na Sokolovsku momentálně činí 4,6 procenta.

Projekt členům vlády představili zástupci BMW i Sokolovské uhelné, na jejichž pozemcích má testovací centrum s kilometry zkušebních drah stát. BMW chce do vývojového centra pro autonomní vozidla a polygonu u Sokolova investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,3 miliardy korun.

V rámci své největší investice ve východní Evropě chce zaměstnat několik set lidí. Vláda ale v půlce března přerušila jednání o strategické spolupráci, dokud si místo neprohlédne a neprojedná detaily investiční pobídky.

Předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné František Štěpánek řekl, že firma zatím na svých pozemcích investice omezovala, nechtěla totiž podporovat takzvané montovny. Záměr BMW je tak svým způsobem pilotním projektem, který by podle Štěpánka mohl pomoci regionu, který na tom z vícera příčin není moc dobře.

Jak podotkla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO), kraj si od investice slibuje, že si udrží vzdělané lidi. Se zájmem o spolupráci se podle ní ozvalo například České vysoké učení technické.

Karlovarský kraj patří mezi strukturálně postižené regiony. Má nejnižší průměrné mzdy, jen 27 810 korun, zatímco celostátní průměr byl ve čtvrtém čtvrtletí 31 646 korun. V kraji se už podařilo v poslední době snížit nezaměstnanost až na 3,2 procenta, na Sokolovsku je ale stále 4,6 procenta. Kraj má také nejhorší vzdělanostní strukturu a vysoký podíl lidí v důchodovém věku.