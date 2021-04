Spořte na stáří, vyzývá ministerstvo a chystá investiční účet. Poslanci ho podpořili

Jmenuje se účet dlouhodobých investic a bude sloužit jako alternativa k již existujícímu penzijnímu či životnímu pojištění. Návrh na jeho zavedení podpořili poslanci stejně jako další novinku - zavedení nového typu účastnického fondu u penzijního připojištění. Ten má nabídnout klientům rizikovější investice, které ale zase mohou přinést vyšší zhodnocení. Cílem je motivovat lidi, aby více spořili.

Novinky představila ministryně Alena Schillerová (ANO) ve sněmovně. Jsou součástí návrhu změn zákonů souvisejících s rozvojem kapitálového trhu. Poslanci předlohu schválili a pustili do dalšího čtení.

"Nejvýznamnějším opatřením, které návrh zákona zavádí, je účet dlouhodobých investic. Což je majetkový účet, který má pro širokou veřejnost představovat alternativu a konkurenci k existujícím produktům spoření na stáří," popsala ministryně Schillerová. Půjde podle ní o produkt investičního typu, který lidem umožní investovat do aktiv, která mají potenciál vyššího zhodnocení, tedy například do akcií, dluhopisů či podílových fondů.

Nový účet má mít stejné daňové výhody jako životní pojištění nebo produkty v takzvaném třetím pilíři, tedy penzijní připojištění.

"Daňová podpora by měla být poskytnuta za stejných podmínek jako u penzijních fondů a životního pojištění. Navrhuje se spojit stávající limity daňově zvýhodněných příspěvků odčitatelných od základu daně ve výši 24 tisíc na životní pojištění a 24 tisíc korun na penzijní fondy do jednoho limitu 48 tisíc korun. Tento navýšený limit bude možno vedle již existujících produktů využít právě i na účet dlouhodobých investic. A současně i stávající limit 50 tisíc daňově podporovaných příspěvků od zaměstnavatele," uvedl Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Podmínkou pro získání daňových výhod u nového účtu bude spoření po dobu nejméně pěti let a výběr peněz nejdříve v 65 letech. Se státním příspěvkem zatím účet dlouhodobých investic nepočítá. "Nelze ale vyloučit případné úpravy parametrů prostřednictvím poslaneckých pozměňovacích návrhů," doplnil Vojtěch.

Podle některých odborníků jde o dobrý nápad jak lidi motivovat k investicím pomocí daňových úlev. Češi dlouhodobě nepatří k velkým milovníkům investic. Poslední roky se ovšem situace pomalu zlepšuje - stále více lidí si uvědomuje, že na běžném účtu peníze rozhodně nezhodnotí.

"Češi na tom, že neinvestují, ztrácejí miliardy. Peníze na dlouhodobé cíle, jako je renta (finanční nezávislost), penze (důchod) nebo koupě chalupy za 20 let, které jsou uložené na bankovním účtu, jsou mrtvé. Ne nadarmo je zlatým pravidlem, že na krátkodobé cíle, jako je třeba dovolená, se spoří, na ty dlouhodobé investuje," míní Aleš Prandstetter, ředitel společnosti eFrank.cz.

Doplňuje, že konkurence je vždy pro zákazníka plusem. Věří, že se s novým produktem "penzijko" i "životko" s úspěchem popasují k radosti zákazníků.

Nový fond zacílí především na akcie firem

Zákon dále počítá se zavedením nového alternativního účastnického fondu u penzijního připojištění.

"Současná nabídka zaměření penzijních fondů je výrazně limitována poplatkovou politikou a neumožňuje investice do potenciálně velmi výnosných aktiv. Nový typ účastnického fondu by byl alternativou k již existujícím dynamickým fondům s tím, že u tohoto typu fondu by poplatková politika byla nastavena volněji. Penzijním společnostem by tak bylo umožněno investovat do akcií i do alternativních investic, jako jsou nemovitosti nebo private equity fondy, které nabídnou účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice," říká Zdeněk Vojtěch z ministerstva financí.

Připomíná, že lidé v penzijku volí zpočátku spořicí fáze opatrné investování, které je ke škodě, protože konzervativní investování zpravidla nepokryje inflaci a hodnota jeho úspor reálně klesá.

"Proto je výhodnější investovat zpočátku více dynamicky a teprve v pozdější fázi činit své portfolio více odolné proti výkyvům na akciových trzích," dodává Vojtěch. Využití alternativních účastnických fondů bude podle něj dobrovolné, a to jak ze strany účastníků, tak ze strany penzijních společností.

Jak upozorňuje Martin Tománek, analytik Partners, bude mít alternativní účastnický fond volnější investiční strategii, tedy volnější investiční limity, a zároveň i volnější poplatky, tedy bude pravděpodobně pro klienta dražší.

"Každopádně alternativní fond může oslovit klienty s velmi dlouhým horizontem. Aktuálně je situace taková, že penzijní společnosti sice nabízejí mimo jiné i dynamické účastnické fondy, ale některé z nich drží celkem velký podíl majetku v konzervativních nástrojích - dluhopisech," říká Martin Tománek.

Nápad podpořit vznik nového fondu vesměs chválí: "Pokud bude smyslem alternativního účastnického fondu nabídnout velmi dynamickou investici v zásadě čistě akciovou, a zároveň tento fond bude jen mírně dražší z pohledu ročních nákladů (TER), potom je to krok správným směrem," dodává Tománek.

Pochybnosti o novinkách má ovšem Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR. "Zavedením dalších penzijních produktů dojde pouze k přerozdělování peněz, které jsou si lidé ochotni na své penze odložit, a do důchodového systému to předpokládané nové finanční prostředky nepřinese. Navíc, kdo chce na kapitálovém trhu obchodovat a zhodnocovat své investice, už se na něm velmi pravděpodobně dávno pohybuje a nečeká na spuštění nového penzijního produktu," míní Poklop.

Podle něj prostřednictvím strategie - ať už dynamické, vyvážené či konzervativní - si každý účastník nastavuje míru rizika, které je ochoten podstoupit, a v návaznosti na něj i výši předpokládaných výnosů.

"Penzijní spoření za roky fungování získalo pevné místo mezi srozumitelnými a stabilními produkty a od roztříštění segmentu soukromého penzijního spoření předpokládaný užitek neočekávám," dodává Poklop.

Návrh zákona souvisí s koncepcí rozvoje kapitálového trhu v Česku na roky 2019 až 2023, o které ministerstvo financí informovalo loni v březnu. Cílem je přinést českým domácnostem další možnost zhodnocování úspor, podnikům alternativu k bankovnímu financování a pražské burze vyšší objemy obchodů.