Důchody by příští rok mohly vzrůst průměrně o 416 korun, variant je ale víc

Důchody by mohly v případě dodržení zákonné valorizace příští rok vzrůst průměrně o 416 korun. České televizi to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Její resort ale nyní pracuje i s dalšími dvěma variantami, a to růstem o 324 korun měsíčně, pokud bude inflace nízká a mzdy neporostou, a 509 korun v opačném případě.

"I v nejoptimističtějším scénáři to vychází na růst důchodů v průměru o 509 korun, což je podstatně nižší částka, než jsme byli zvyklí v minulých letech. Nás bude čekat diskuse o tom, jak budeme s tou valorizací nakládat, zda nepřistoupíme i k nějaké mimořádné valorizaci," uvedla Maláčová. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) České televizi řekla, že další navýšení nad zákonnou valorizaci nepodporuje. Důchody se zvyšují podle zákona vždy od ledna o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd za sledované období. Očekává se, že výdělky kvůli krizi neporostou a ceny by se naopak mohly po rozvolnění a zrušení superhrubé mzdy zvedat. Související Maláčová: Pokud letos porostou ceny, ČSSD opět navrhne mimořádný bonus pro důchodce Letos dostávají oproti minulému roku všichni důchodci 60 korun navíc a k tomu se jim o 7,1 procenta zvedla zásluhová část jejich důchodu. Průměrný starobní důchod tak vzrostl celkem o 839 korun. Podle schváleného rozpočtu by do důchodů mělo letos směřovat téměř 537 miliard korun. Je to zhruba 30 procent výdajů státu. Důchod se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhové procentní výměry podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Pevná část je pro všechny stejná a má odpovídat desetině průměrné mzdy v zemi. Letos se zvedla o 60 korun na 3550 korun. Zbývající část přidání putovala do procentního dílu, který vzrostl o 7,1 procenta. Průměrná starobní penze tak podle ministerstva práce činí 15 336 korun. Ministerstvo práce podle nedávného vyjádření Maláčové nyní nepřipravuje návrh na vyplacení zvláštního příspěvku seniorům k penzi. Rozhodne se až podle toho, jak bude vypadat valorizace penzí v příštím roce. V lednu ministryně zmínila, že pokud by letos ceny výrazněji rostly a senioři měli výdaje kvůli epidemii, bude bonus navrhovat. Loni stát důchodcům poslal před Vánoci 5 000 korun.