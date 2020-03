Banky zavírají brány před koronavirem. Česká spořitelna uspala skoro polovinu poboček

Kvůli riziku nákazy koronavirem uzavírají některé banky své pobočky, jiné zase upravují otevírací dobu. K zatím nejradikálnějšímu řešení přistoupila Česká spořitelna.

"Rozhodli jsme se od středy 18. března omezit provoz naší pobočkové sítě a z celkem 502 poboček nadále ponechat v provozu téměř 280 poboček, a to zejména v regionálních centrech a jejich okolí. Zbývající pobočky zůstanou dočasně uzavřené," říká tiskový mluvčí banky Filip Hrubý.

Podle něj tak banka učinila ze dvou důvodů. "V průběhu pandemie koronaviru se snažíme maximálně minimalizovat míru sociálních kontaktů na pobočkách a pracovištích. Zároveň jsme vlivem karanténních opatření nuceni stále více šetřit s našimi lidskými zdroji, abychom si byli jisti, že dokážeme zajistit služby na odpovídající úrovni," uvedl Hrubý.

Část zaměstnanců z uzavřených poboček pracuje z domova, čerpá ošetřovné či nemocenskou, případně je doma na základě takzvané překážky na straně zaměstnavatele.

Hrubý dále doplnil, že Česká spořitelna je součástí klíčové infrastruktury státu a ze zákona má povinnost v krizových situacích zajistit platební styk, a tedy i nechat některé kamenné pobočky otevřené za každých okolností.

Komerční banka zatím uzavřela 69 většinou menších poboček z celkového počtu 331. Zároveň banka žádá, aby lidé zvážili nutnost osobní návštěvy pobočky a přišli pouze v neodkladných úředních záležitostech. Většinu úkonů s platebním stykem je podle většiny bank možné vyřídit přes internet.

ČSOB bude od pondělí 23. března upravovat otevírací dobu poboček, které budou nově otevřené od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin, s polední přestávkou, kterou si každá pobočka nastaví individuálně. V pátek budou mít pobočky otevřeno jen do 15 hodin.

"Naši klienti mohou také účet i většinu služeb spravovat on-line prostřednictvím mobilní aplikace ČSOB Smartbanking nebo internetového bankovnictví. Vyřídit lze všechny běžné transakce, ale i pojištění, žádost o půjčku nebo založení spořicího účtu. Jednoduché dotazy lze vyřešit prostřednictvím chatbota Radima, který na webu ČSOB zodpoví otázky k našim produktům a službám, tedy dotazy spojené s půjčkami, pojištěním či založením účtu," uvedl tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Moneta Money Bank má v České republice 180 poboček, zatím uzavřela 26 z nich. Kdyby se situace s šířením nákazy dále zhoršovala, uvedla tisková mluvčí banky Zuzana Filipová, že v krizovém plánu banka garantuje zachování 16 páteřních poboček.

"V tuto chvíli jsme kolegy na pobočkách rozdělili na tři zástupné skupiny, které se střídají na pobočkách. V případě, že by některý ze zaměstnanců onemocněl a celá skupina musela podstoupit karanténu, další skupina ji nahradí," prozradila Zuzana Filipová.

Poslední z pětice bank s největším počtem poboček je UniCredit Bank. Má jich 127 a zatím všechny fungují. Banka ale omezila pracovní dobu na pobočkách jen na čtyři hodiny denně, a to od 10 do 14 hodin.

Jak shodně informují všechny banky v zemi, situace se mění každým dnem, a proto mají klienti sledovat jejich webové stránky. Právě na nich se objevují aktuální informace o celkovém provozu a případných omezeních bank.