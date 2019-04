před 21 minutami

Čeští učitelé dostávají za svou práci v porovnání s 24 zeměmi OECD nejméně peněz. Ačkoliv to Česku pomáhá držet veřejný dluh v dobrých číslech, na prosperitu země to má špatný vliv. Ukazuje to studie České spořitelny zaměřená na vztah mezi výší platů učitelů, studijními výsledky žáků a výkonností ekonomiky. Studie však přitom zároveň odhaluje, že jen zvýšit platy nestačí. Školy potřebují také dobrý systém a kvalitní řízení, jinak jimi peníze protečou bez většího užitku.