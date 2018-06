Současná podoba sdíleného bydlení v Česku je nezákonná, tvrdí sdružení nájemníků

Krátkodobé ubytování je možné pouze v ubytovnách a hotelích, ale nikoliv v bytových domech, prohlásil předseda Sdružení nájemníků ČR.

Praha - Současná podoba sdíleného bydlení v Česku, nejčastěji provozovaná prostřednictvím služby Airbnb, je nezákonná. Krátkodobé ubytování je možné pouze v ubytovnách a hotelích, ale nikoliv v bytových domech. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba. Podle něj by kontrolu měly provádět stavební úřady.

"Sdílené bydlení má vypadat úplně jinak, než čeho jsme dnes svědky. Ten člověk má v bytě bydlet, může ho poskytnout třeba kamarádovi z Vídně. Nechá ho tam přespat, dá mu snídani a ten kamarád mu to oplatí. V žádném případě to nemůže vypadat tak, že někdo má prázdný byt, pronajme si uklízečku, která mění ložní prádlo a předává klíče. Ale on v tom bytě nebydlí a pronajímá prázdný byt. To je v rozporu se zákony této země," uvedl Taraba.

Upozornil, že Praha už metodiku k řešení problému vydala. Jde o to, aby byla uplatněna v praxi. "Týká se to ale i dalších velkých měst. Nehledě na to, že to způsobuje daňové škody nebo škody v cestovním ruchu. Poškozuje to majitele domu jako celku. A samozřejmě spolunájemce, kteří platí za služby jiné peníze. Nehledě k tomu, že jsou často rušeni při nočním klidu," doplnil.

Jako příklad města, kde se situaci podařilo vyřešit, uvedl Berlín. Město vydalo vyhlášku, že klíčovou podmínkou sdíleného bydlení je to, aby majitel v bytě bydlel. "Dále také to, že to budou stavební úřady kontrolovat a budou spolupracovat s majiteli. A pokud zjistí chyby, tak nastanou daňové nebo trestně-právní postihy. To je jediná cesta," řekl Taraba.

Podle ředitelky datového výzkumu pro Airbnb Anity Rothové počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu. V mimopražských regionech se zvýšil o 108 procent. Ubytovali se zhruba u 11.000 hostitelů. Nejvíce návštěvníků přijelo z Německa a USA, průměrně zde přespali 3,3 noci. Mimo Prahu je největší zájem o jižní Moravu a Slezsko.

Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Podle expertních analýz se Airbnb svými službami v Praze už vyrovnala objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.