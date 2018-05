Singer: Ekonomika bude bez problémů fungovat ještě několik let

před 14 minutami

Česká ekonomika má problémy, které je radost mít, říká v rozhovoru bývalý guvernér České národní banky.

Praha - Česká ekonomika bude bez problémů fungovat několik následujících let. Trh práce s rekordně nízkou nezaměstnaností komplikuje situaci pouze firmám, ne ovšem lidem. Měnová politika České národní banky je dobře zvládnutá, uvedl v rozhovoru hlavní ekonom Generali CEE Holdingu a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. V pondělí mu bude 50 let.

"Máme ty problémy, které je radost mít. Situace, kdy maloobchodní řetězce přidávají a firmy se přetahují o lidi, nesvědčí o tom, že je tu problém. Svědčí to o tom, že ekonomika funguje. Problém by byl, kdyby se začala zhoršovat dramaticky obchodní bilance, a to tady málokdo pro nejbližší období předvídá," uvedl.

Samotný vývoj na trhu práce je podle Singera problémem pro firmy, které nemohou najít dostatek pracovníků. Naopak pro zaměstnance je nynější vývoj výhodný, protože jim díky tomu rostou mzdy. "Stát získává z takové ekonomiky dostatek příjmů, takže nemusí škrtit výdaje. To z hlediska růstu letos, příští i přespříští rok není problém. Nevidím, že by tato situace měla bleskově skončit," dodal Singer.

Trh nemovitostí, který někteří z analytiků považují s napjatým trhem práce za potencionální nebezpečí pro ekonomiku, je podle Singera problémem pouze v turisticky atraktivních městech, především v Praze. Důvodem je podle něj příchod krátkodobých pronájmů bytů a v Praze také nedostatečná nabídka.

"Ten problém nelze řešit makroekonomickými politikami, nemá makroekonomický základ. V Praze se dlouhodobě nepovoluje stavba ani tolika bytových jednotek, aby to stačilo k prosté reprodukci bytového fondu a přichází Airbnb. To není problém pro makroekonomy, ale pro úředníky města a ty nad nimi. Pasivita těch, kteří to mají řešit, je evidentní," uvedl.

Měnovou politiku ČNB považuje Singer za dobře zvládnutou. "Nevidím žádný důvod k znepokojení. Zatím se mi zdá prognóza ČNB realistická, máme o něco slabší inflaci, ale i kurz, a ty dvě věci se navzájem kompenzují. ČNB si může v klidu dovolit čekat a nic nedělat. Ekonomika je tam, kde má být," uvedl.

ČNB na počátku května nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba tak zůstala na 0,75 procenta. Guvernér ČNB Jiří Rusnok tehdy uvedl, že letos připadá v úvahu jedno zvýšení základní úrokové sazby, a to na konci roku.

