Kellner může slavit. PPF loni stoupl čistý zisk o čtvrtinu, přišla si na 22 miliard

Skupině PPF stoupl v roce 2018 čistý zisk o 25 procent na 22,2 miliardy korun (865 milionů eur). O rok dříve firma vydělala 17,7 miliardy korun (690 milionů eur). Celková aktiva skupiny se loni zvýšila o 18 procent na 1,16 bilionu korun (45 miliard eur). PPF, kterou ovládá nejbohatší Čech Petr Kellner, to ve čtvrtek potvrdila.

"Klíčová aktiva napříč sektory spotřebitelského financování, bankovnictví, telekomunikací i nemovitostí vykazují stabilní ziskovost. Hlavním zdrojem růstu zisku byl v loňském roce segment finančních služeb, tedy skupiny, který představují především společnosti Home Credit a PPF banka," komentovala výsledky finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková.

PPF podle ní nadále pokračovala v dlouhodobé strategii teritoriální i oborové diverzifikace. "Dokončení nových akvizic v telekomunikacích ještě více posílilo naše klíčové obory. Vstupem do strojírenského průmyslu skupina dále diverzifikovala své podnikání," dodala. PPF dokončila nákup 100 procent akcií Škody Transportation včetně dalších aktiv souvisejících s její činností loni v dubnu.

Home Credit chystá expanzi, píše Reuters

Skupina Home Credit chystá vstup na akciovou burzu v Hongkongu. S odkazem na své zdroje to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters. Firma, která se zaměřuje na spotřebitelské úvěry, by z primární veřejné nabídky (IPO) akcií chtěla získat alespoň jednu miliardu amerických dolarů (přes 23 miliard korun). Home Credit už podle zdrojů vybral banky, které vstup na burzu zorganizují. Akcie by mohly být na trhu ještě letos.

Žádost o vstup na burzu by podnik mohl podat už v červnu, v Hongkongu by se pak s akciemi začalo obchodovat v září nebo v říjnu. Plány se ale podle zdrojů mohou ještě změnit, včetně částky, kterou chce Home Credit prodejem akcií získat.

Home Credit už také vybral banky, které mu vstup na burzu zajistí. Podle zdrojů Reuters je to Citigroup, HSBC Holdings a Morgan Stanley. Ani jedna z bank nechtěla tyto informace komentovat.

Menší část Home Credit patří firmě Emma Capital. Tu ovládá Kellnerův spolupracovník Jiří Šmejc.

Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v deseti zemích, například v Číně, Rusku, Indii nebo v USA. Zaměstnává více než 125 500 lidí.

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, zemědělství, strojírenství až po biotechnologie. Působí v Evropě, Asii a USA. V Česku vedle akvizice v telekomunikacích působí PPF v bankovnictví a finančních službách, v realitách, strojírenství či biotechnologiích. Skupina PPF koncem roku 2018 zaměstnávala celosvětově 158 tisíc lidí. Její společnosti v Česku měly zhruba 14 tisíc zaměstnanců.