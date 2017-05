Rusnok vítá, že Sobotka chce mluvit o euru. Je fér o tom mluvit, měli by rozhodnout voliči, myslí si

před 31 minutami

Guvernér Jiří Rusnok poznamenal, že eurozóna se od vstupu Česka do unie změnila. Vznikly například nové povinnosti i záchranné mechanismy pro její členy. Nepřijetí společné evropské měny by podle něj mohlo odsunout zemi do pomalejšího pruhu Evropské unie.

Praha - Guvernér České národní banky Jiří Rusnok vítá, že premiér Bohuslav Sobotka chce ještě před volbami otevřít debatu o přijetí eura. Sobotka a Babiš se perou o šaltpáku Evropské unie. Takhle rychlost k euru nezařadíme nikdy číst článek "Je to věc, o které by skutečně měli, byť nepřímo, rozhodovat voliči," řekl Rusnok v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi. Sobotka (ČSSD) se v uplynulém týdnu vyslovil pro to, aby si Česká republika stanovila termín přijetí eura. Sobotka také řekl, že o přijetí eura bude muset rozhodnout příští vláda. Nepřijetí společné evropské měny by podle něj mohlo odsunout zemi do pomalejšího pruhu Evropské unie. Rusnok poznamenal, že eurozóna se od vstupu Česka do unie změnila. Vznikly například nové povinnosti i záchranné mechanismy pro její členy. "Je to jiná eurozóna, takže je fér podle mě politicky znovu tuto věc probrat a říct občanům všechny možné souvislosti, které to má, kromě toho, že je to technická záležitost zafixování kurzu vlastní měny. A já jsem na tu debatu připraven," dodal. Koruna je nejsilnější od konce intervencí. Veze se s eurem, pomáhá i signál z ČNB číst článek Premiérovu snahu ocenil v televizní debatě i bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma s tím, že debata to má být politická. Řekl také, že se euru nebrání, je to podle něj jen zafixování kurzu koruny vůči euru. "Měnová politika vám nic neudělá s produktivitou ekonomiky," konstatoval s tím, že to mění jen kolísání některých veličin. Nevyřeší to podle něj bolesti české ekonomiky, jako je například nedostatečná výkonnost státní správy. "Když se podíváte zpátky na těch 15 let, tak je tam mnoho rozhodnutí, které jsou zcela asynchronně vůči ECB (Evropské centrální bance). ECB dělala nějaká rozhodnutí a my jsme třeba reagovali dřív na některé šoky, uvolňovali jsme třeba daleko rychleji než ECB," řekl Tůma. Nedávná hospodářská krize však podle něj přispěla k tomu, že se sladily hospodářské cykly, takže pravděpodobnost, že by rozhodovala jinak, je nižší než před deseti lety, soudí.

