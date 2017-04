Zaveďte v Česku euro. Zástupci byznysu chtějí do eurozóny, tlačí na politiky

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Podniky po ukončení intervencí lobbují za vstup do eurozóny. Svaz průmyslu a dopravy zařadil přijetí eura mezi své priority, které chce prosadit u příští vlády. Předsedové dvou nejsilnějších politických stran Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš euro za současné situace nechtějí.

Doporučujeme

Praha - Zástupci českého byznysu stupňují tlak na politiky, aby Česko co nejdříve přijalo euro. "Do eurozóny musíme vstoupit co nejdříve, což by při dodržení všech lhůt bylo v roce 2021. Kritéria pro přijetí eura splňujeme, jde jen o to, učinit politické rozhodnutí," řekl Hospodářským novinám prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Svaz sdružuje přes 11 tisíc českých firem a před podzimními sněmovními volbami vypracoval seznam priorit, na které by se měla nová vláda zaměřit. Euro je pro svaz jednou z hlavních priorit. O vstupu do eurozóny proto bude přesvědčovat i předsedy dvou nejsilnějších politických uskupení v zemi − hnutí ANO a ČSSD. Andrej Babiš i premiér Bohuslav Sobotka ale zatím přijetí společné evropské měny odmítají.

"Jsem proti zavedení eura. Koruna je pro zájmy naší ekonomiky důležitá. V eurozóně bychom dopláceli na státy jako Řecko, které v ní už dávno být nemají," myslí si Babiš. Sobotka dlouhodobě zastává názor, že se vstupem do eurozóny není třeba spěchat. Na druhou stranu ale odmítá takzvanou dvourychlostní Evropu − jeden z možných modelů budoucího uspořádání EU, kdy by se rychleji integrovaly státy, v nichž se platí eurem.

To ale nic nemění na závazku z roku 2004 − tehdy Česko při vstupu do EU slíbilo, že euro přijme. Otázkou mělo pouze zůstat, kdy to bude. "Ulevili bychom exportérům, kteří mají tržby v eurech, ale mzdy a daně platí v korunách. Navíc bychom zůstali na jedné lodi s Německem, což je pro budoucnost naší malé země závislé na exportu životně důležité," lobbuje za zavedení společné evropské měny Hanák.

Související články