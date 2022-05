Velký zájem o tepelná čerpadla je emocionální, nehodí se do každého domu, říká expert

Výrobci tepelných čerpadel se potýkají s obrovskou poptávkou, za kterou zčásti stojí strach o nedostatek zemního plynu a pak i jeho zdražování. Dodací lhůty, které běžně trvají několik týdnů, se teď prodloužily na půl roku. "Přejít z plynu na čerpadlo ale není tak snadné, jak si lidé často myslí," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Jiří Svoboda, který je spolumajitelem jednoho z tuzemských výrobců.

Lidé mají nyní kvůli situaci se zemním plynem o tepelná čerpadla zvýšený zájem. Když si teď třeba u vaší firmy tepelné čerpadlo objednám, kdy ho dostanu?

Zhruba v prosinci.

A jaká byla běžná dodací lhůta dříve?

Dodací lhůty standardně trvají šest týdnů až dva měsíce. Teď je to půl roku a déle podle typu čerpadla. Na českém trhu je o tepelná čerpadla opravdu obrovský zájem.

Výrobci v průmyslu si po pandemii dlouhodobě stěžují na zpřetrhané dodavatelské řetězce. Vy máte dílů pro výrobu dostatek?

I to je problém. Naše firma plánovala zvýšit výrobu tepelných čerpadel o padesát procent, kvůli čemuž jsme v Jablonci nad Jizerou postavili novou halu a v lednu jsme v ní výrobu rozběhli. Jestli se výrobu podaří navýšit, ale není jisté právě kvůli tomu, že chybí materiál pro výrobu. Nedostatek trvá už asi rok. Předpokládali jsme, že letos se situace zlepší, ale díly stále nejsou.

Stává se, že si tepelné čerpadlo chtějí pořídit i lidé, jejichž dům nebo byt pro to nemá vhodné podmínky?

To se určitě děje. V současné době panuje na trhu vlna zájmu o tepelná čerpadla, která není moc racionální jako spíš emociální. Souvisí to se situací kolem zemního plynu a s jeho možným nedostatkem. Obracejí se na nás zájemci o tepelné čerpadlo, kteří toho o něm často moc nevědí a neuvědomují si jeho výhody a nevýhody. Mnozí si myslí, že přejít z vytápění plynem na čerpadlo je snadné.

Ne pro každý dům je ale čerpadlo vhodné. Pro splnění podmínek pro instalaci a zejména proto, aby pak instalace měla efekt, jsou určité důležité předpoklady jak z hlediska velikosti tepelné ztráty, tak i otopné soustavy (zdroj tepla pro vytápěnou místnost - pozn. red.). Například provozovat tepelné čerpadlo při vysoké teplotě topné vody není z hlediska provozní účinnosti ideální a ne všichni zájemci si to uvědomují. To jsou řekněme technické záležitosti.

Druhý pohled je ekonomický. Často se setkáváme s tím, že čerpadlo chtějí lidé, kteří dosud používali zemní plyn. Tepelné čerpadlo ale funguje na elektřinu. Tím pádem se pro dodavatele elektřiny stanou de facto novým zákazníkem a budou u něj platit cenu, kterou má připravenou pro nové zákazníky. To může být za současné situace poměrně vysoká částka, protože dodavatelé teď energie nakupují draze. Zatímco pokud lidé už roky platí u nějakého dodavatele za zemní plyn, tak mají cenu dlouhodobou.

Nedá se tedy všeobecně říci, že pokud s dodávkami plynu do Česka nebude problém, tepelné čerpadlo se i přesto vyplatí a lidé díky němu vždy uspoří?

Dnes se vývoj cen elektřiny a zemního plynu těžko predikuje, protože trh je zkrátka nestabilní. Pokud se ale podíváme na to, jak standardně vypadají ceny za elektřinu a zemní plyn, pak tepelné čerpadlo oproti plynu náklady uspoří.

Jak bude úspora velká, záleží na tom, o jaký typ domu se jedná. Pokud půjde o dům s nízkoteplotním vytápěním, například podlahovým, úspora bude proti plynu výrazná. Naopak u systémů, které mají vyšší teplotní spád, například do 55 stupňů Celsia, úspora bude také, ale ne tak vysoká.

Je nutné dívat se také na pořizovací cenu, která je u čerpadla podstatně vyšší než u plynového kotle.

Jak fungují tepelná čerpadla Foto: Isifa/Thinkstock.cz Tepelné čerpadlo země-voda Teplou vodu získává díky energii uložené v zemi. Aby čerpadlo fungovalo, je třeba udělat na pozemku buď hlubinný vrt, nebo instalovat kolektor, který je taktéž umístěný pod zemí. Tepelné čerpadlo vzduch/voda Energii získává přes výparník z okolního vzduchu. I když teploty klesnou níž, zařízení dokáže energii přečerpat na vyšší a místnost i vodu ohřát na požadovanou teplotu.

Na jakou nejnižší cenu může počáteční investice vyjít?

Nejlevnější instalace tepelného čerpadla do rodinného domu se dnes pohybuje kolem 250 tisíc korun, pak už ta cena jen stoupá. Záleží ale na typu a výkonu zařízení a tak dále. Při běžných instalacích, jako třeba do rodinného domu, se většinou vyplatí pořídit čerpadlo, které nejenže bude vytápět, ale také ohřívat teplou vodu. Což sice počáteční investici navýší, ale vyplatí se to.

Stát také v rámci programu Nová zelená úsporám poskytuje dotace. U čerpadla, které vytápí a současně ohřívá teplou vodu, jde o 100 tisíc korun. U kotlíkových dotací, které ale platí jen pro nízkopříjmové domácností, je dotace ještě vyšší.

Jsou dotace z vašeho pohledu dostatečné?

Vidím chybu v tom, že nejsou více zvýhodněná čerpadla typu země-voda (zařízení, které získává tepelnou energii ze země - pozn. red.), která například státy na západ od nás dotují podstatně více. Tato čerpadla z dlouhodobého horizontu přináší vyšší úspory, ale jejich pořizovací cena je především kvůli zemnímu kolektoru podstatně vyšší než u čerpadel typu vzduch-voda (zařízení, které odebírá energii přímo z venkovního vzduchu - pozn. red.).

Vraťme se ještě k té investici do čerpadla a její návratnosti. Od některých lidí, kteří o čerpadlu uvažují, zaznívají obavy, že nevydrží dlouho. Nemůže se nakonec stát, že životnost čerpadla bude kratší než návratnost investice, nebo je to mýtus?

Zde je třeba zmínit "pozitivní efekt" drahé energie. Všichni jsme sice nešťastní z toho, že platíme více, ale drahá energie podporuje technologie do solárních a dalších obnovitelných zdrojů a také do tepelných čerpadel, protože ta přináší úsporu energií.

V minulosti se náklady na instalaci čerpadla pohybovaly o zhruba dvacet procent níže při ceně elektřiny odhadem tři koruny za kilowatthodinu. Dnes se čerpadlo sice instaluje za vyšší náklady, ale cena energie je i dvojnásobná. Vzhledem k tomu je tedy dnes úspora energií výrazná a doba návratnosti investice se výrazně zkracuje.

Na trhu se také nachází jak levná a méně kvalitní tepelná čerpadla nejčastěji z Asie, tak i evropské výrobky, které jsou sice dražší, ale mají delší životnost. Obecně se dá říci, že u čerpadla typu vzduch-voda lze očekávat životnost kolem 15 let.

Roste dnes počet zákazníků, kteří si čerpadlo instalují společně s fotovoltaikou?

Zvýšený zájem pozorujeme. Na tento trend, který bude podle mě pokračovat, pamatuje také Nová zelená úsporám. Pokud jde o souběh těchto dvou technologií, tak je u čerpadla dotace vyšší než zmiňovaných 100 tisíc korun.

Provoz obou technologií se ale trochu míjí. Zákazníci často spoléhají na to, že v zimě budou mít z fotovoltaiky energii pro tepelné čerpadlo. Fotovoltaický systém ale během zimních měsíců, kdy lidé nejvíce topí, vyrobí jenom asi 15 procent ze své celoroční výroby elektřiny.

V létě je naopak elektřiny z fotovoltaiky přebytek, který ale čerpadlo už pro vytápění nevyužije. Větší smysl dává, pokud někdo čerpadlem v létě i chladí a energii ze solárních panelů využije na chlazení.

A jaké jsou obecně v Česku klimatické a geografické podmínky pro tepelná čerpadla? Například i v porovnání s jinými evropskými zeměmi.

Na severu Evropy převládají instalace tepelných čerpadel země-voda, na jihu vzduch-voda. Na naše klimatické podmínky máme trh poněkud vychýlen ve prospěch vzduchových čerpadel, která zde mají podíl až 95 procent. Takže zejména u domů s větší spotřebou tepla na vytápění bychom se měli více zaměřovat na zemní čerpadla. Ale ano, naše klima je pro instalace tepelných čerpadel vhodné.

Pokud lidé o tepelné čerpadlo projeví zájem, je předtím nutná prohlídka technika nebo třeba vypracování nějaké studie, aby věděli, zda je pro jejich byt nebo dům vhodné?

Je nezbytné, aby odborník daný objekt před instalací energeticky posoudil, a to hlavně z hlediska velikosti tepelné ztráty, vůči které se dimenzuje výkon zařízení. Dále je nutné posoudit také otopnou soustavu, zda je pro vytápění tepelným čerpadlem vhodná.

A hraje při instalaci čerpadla roli to, na jakém pozemku bydlím?

U systému vzduch-voda je kvůli hluku nutné řešit, kde se bude zařízení nacházet. Hluk většinou netrápí přímo majitele, ale spíš souseda. Je tedy třeba myslet na to, aby se čerpadlo nacházelo dostatečně daleko od sousedního pozemku, případně jednotku vhodně hlukově odstínit.

V případě čerpadla země-voda je důležitá velikost pozemku. Instalace kolektoru si žádá určitou výměru, takže na malém pozemku to prostě nepůjde. V takovém případě je třeba provést vrt, který sahá několik desítek metrů pod zem. Na velikost plochy ale není náročný.