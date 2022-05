Ropná výjimka pro Orbána budí pochyby. Česko je na krizi připravené, chystalo se roky

Běloruský soud poslal na šest let do vězení Sofiju Sapegaovou, ruskou přítelkyní běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče. Informovaly o tom v pátek ruské tiskové agentury TASS a Interfax. Běloruské úřady ženu zadržely loni v květnu spolu s žurnalistou poté, co donutily v Minsku přistát civilní letoun mířící z Atén do Vilniusu.

Obžaloba podle dřívějších informací obvinila Sapegaovou z organizace akcí hrubě porušujících veřejný pořádek, vyvolávání sociální záště, výhrůžek násilí na adresu úředních činitelů, šíření pomluv, bránění novinářům v práci a nezákonného sběru osobních údajů.