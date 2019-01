Česko by mělo data využívat lépe. Statistici chtějí odstranit duplicity v informacích

Administrativní zátěž pro firmy a obce v souvislosti s poskytováním statistik by se měla v následujících letech snížit. Český statistický úřad se chystá s řadou státních úřadů odstranit duplicity ve vykazování dat. Statistici tak budou více využívat například údaje z daňových přiznání, výkazů obcí o odpadech nebo informace o sociálních dávkách či zaměstnanosti.

Od ledna tohoto roku se podle předsedy Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marka Rojníčka už podařilo ve spolupráci s celní správou snížit zátěž několika tisíc firem u vykazování statistiky zahraničního obchodu Intrastat.

"Zahájili jsme další snižování administrativní zátěže, řešíme například s ministerstvem životního prostředí duplicitu vykazování statistiky odpadů. Velkému procentu obcí se uleví, že příští rok již nebudou muset vykazovat za letošní rok dvojitě," uvedl Rojíček.

V podobném duchu podle něj jedná úřad s ministerstvem financí, kde je dohoda, že dojde k větší elektronizaci daňových přiznání, aby ČSÚ dostával kompletní data včetně příloh, tedy účetních uzávěrek. Podnikatelé si tak nebudou stěžovat, že po nich chce stát dvakrát totéž. Celkově by takový způsob zjišťování mohl podle něj fungovat do dvou až tří let.

Statistici také začali jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí. Diskuse se podle Rojíčka vedou nyní o budoucnosti statistik průměrných výdělků, které by mohl převzít právě statistický úřad. Ten má například zájem i o data z databáze sociálních dávek nebo oblasti zaměstnanosti. Ty mimo jiné využije při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Úřad plánuje příští rok snížit administrativní zátěž pro firmy v podobě zrušení čtvrtletních výkaz pro podniky. Ten nyní poskytuje zhruba dvanáct tisíc podniků a úřad to omezí na vzorek největších dvou tisíc firem.

"Budeme více využívat údaje z DPH a měsíční výkazy, které máme od podniků. A budeme více modelovat výpočty. Týkat se to bude průřezově všech odvětví a jejich ekonomických výsledků," uvedl Rojíček. Dodal, že do budoucna by rádi statistici také využívali data z EET a kontrolních hlášení. To je však podle šéfa ČSÚ na další dohodě s ministerstvem financí.

Údaje o cenách, které úřad získá přímo z informačních systémů velkých obchodních řetězců, budou obsažené již v údajích o spotřebitelské inflaci za leden. Projekt se jmenuje scanner data. Zatím takto data poskytne jen řetězec Ahold.

"Od ledna příštího roku bychom chtěli mít v inflaci tato data za všechny velké řetězce," uvedl. S řadou z nich již má ČSÚ podle něj uzavřenou smlouvu a získává od nich zkušební dávky dat. Známá je již spolupráce s obchody COOP, další jména obchodníků zatím ČSÚ nechce zveřejňovat.

Podle dřívějšího vyjádření ČSÚ by se mělo zapojit do projektu asi deset největších obchodních řetězců.

Díky scanner data získá ČSÚ údaje od obchodníka dvakrát měsíčně, budou sloužit k modernizaci výpočtu inflace a statistik obchodu, tedy výhradně pro statistické účely.

Úřad je nebude dále poskytovat dalším orgánům státní správy. Údaje obsahují objemy prodaného zboží a objemy tržeb v jednotlivých třídách produktů. Výpočet inflace se tak více přiblíží realitě. Dosud data o vývoji cen získávali pro úřad tazatelé přímo v prodejnách.

Nestačí jen tabulky s daty

Dnešní statistika je podle Rojíčka ve srovnání s minulostí mnohem složitější ve zjišťování i zpracování dat. Přibylo mnoho zdrojů dat v podobě různých registrů i soukromých databází. Zároveň se stále více stupňuje tlak na rychlejší zpracování a publikování statistik. Navíc pro prezentaci výsledků už nestačí jen obyčejné tabulky s daty, ale vizualizace a grafy.

"Statistika byla dříve taková, že se sebrala data a ta se sečetla, často jen jednou ročně. Dnes se data sbírají z registrů a databází, a to i soukromých, a už to není jen o součtu čísel. Daleko více se modeluje, kombinují se čísla a propojují se. Určitě je to čím dál složitější a náročnější na rychlost," uvedl Rojíček.

Ke stoletému výročí statistiky, které připadá na pondělí, chystá úřad speciální webovou stránku www.stoletistatistiky.cz, kde chce výročí připomínat nejen formou čísel a dlouhodobých časových řad, ale i různými kvízy, informacemi o historii a významu statistiky, popularizačními videi či infografikami. Stránka by měla být spuštěna v pondělí.

Český statistický úřad od roku 1969, jako hlavní orgán státní statistické služby, koordinuje sběr a zpracování statistických údajů pro statistické účely. Poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. K zavedení moderní státní statistické služby, tak jak ji chápeme dnes, přitom došlo 28. ledna 1919, kdy vznikl Státní úřad statistický, na jehož činnost ČSÚ plynule navazuje.

Pro letošní rok jsou ve státním rozpočtu výdaje ČSÚ naplánovány na 1,3 miliardy korun. Loni to bylo zhruba jedna miliarda korun. Nárůst souvisí se zvyšováním platů vládou ve veřejné sféře, ale také z velké části se zajištěním provozu Základního registru osob, obnovou Centrálního výpočetního střediska a s přípravami na nadcházející Sčítání lidu, domů a bytů. Platy přitom tvoří valnou většinu výdajů úřadu. Počet zaměstnanců úřadu se dlouhodobě nemění a je kolem 1300, z toho 700 jich je na krajských pracovištích.