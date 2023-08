Rodičovský příspěvek se patrně od ledna zvýší, změny čeká i náhradní výživné

Rodičovský příspěvek se patrně zvýší od ledna o 50 tisíc korun na 350 tisíc korun. Růst se bude týkat podle vládní novely, kterou v úvodním kole podpořila sněmovna, dětí narozených od začátku příštího roku. Náhradní výživné za neplatiče alimentů bude stát zřejmě vyplácet až čtyři roky místo nynějších dvou let.

Opoziční hnutí ANO a SPD prosazují vzhledem k míře inflace razantnější růst dávky až na 400 tisíc korun. Předlohu, jež má také zjednodušit komunikaci s úřady práce, nyní posoudí sociální výbor. Bude na to mít poloviční, měsíční lhůtu.

Kabinet navrhl podle zdůvodnění zvýšení příspěvku o polovinu inflace zaznamenané od posledního růstu dávky v lednu 2020 do letošního března, tedy o 16,5 procenta. Opozice už ohlásila nebo předložila variantně úpravy, podle nichž by příspěvek činil až 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat je dávka ze zákona o polovinu vyšší, podle vládního návrhu by tedy představovala 525 tisíc korun. Opoziční varianty by sumu zvedly z nynějších 450 tisíc korun až na 600 tisíc korun.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková uvedla, že zvýšení rodičovské přichází pozdě a růst navrhovaný vládou není dostatečný. "Inflace od posledního zvýšení vzrostla o více než 33 procent," řekla. Obdobně se vyjádřil také Aleš Juchelka (ANO). "Čelíme růstu cen úplně všeho," podotkl. Lenka Dražilová (ANO) prohlásila, že ji vládní návrh "zvedl ze židle" a je důkazem přezíravosti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zdůraznil, že na podporu rodin není možné nahlížet jen optikou růstu rodičovského příspěvku. Jeho výše je sice důležitá, ale nelze říci, že má přímý vliv na porodnost. Česko má, co se týče čerpání rodičovské, unikání systém, dodal.

Dopady schválení vládního návrhu na státní rozpočet by představovaly příští rok podle důvodové zprávy zhruba 400 milionů korun, o rok později 2,2 miliardy korun, v roce 2026 přibližně čtyři miliardy korun a v dalších letech 5,5 miliardy korun.

Náhradní výživné zřejmě bude stát vyplácet po čtyři roky

Plánované změny se budou týkat i náhradního výživného. Za neplatiče alimentů bude stát zřejmě vyplácet až čtyři roky místo nynějších dvou let. Podle vládních odhadů budou náklady více než 200 milionů korun ročně. Prodloužení doby výplaty vláda navrhla v reakci na problémy s vymáháním výživného po dlužnících u soudů nebo v exekucích. Sněmovna v úterý změnu schválila i hlasy opozičních poslanců ANO a SPD už v prvním kole projednávání. Novelu tak nyní dostane k projednání Senát.

Náhradní výživné ve výši maximálně tři tisíce korun poskytuje český stát od července 2021. Podmínkou výplaty je, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. Po skončení poskytování podpory pak vymáhání přebírá úřad práce.

Loni stát na náhradním výživném vyplatil celkem 159,3 milionu korun, kolem 18 milionů korun měsíčně. V příštích dvou letech by podle ministerstva práce a sociálních věcí mohl stát vyplatit na náhradním výživném ročně 204 až 228 milionů korun.

Nárok na prodloužení výplaty by podle předlohy měly mít zpětně i nezaopatřené děti, na které stát poskytl dosud možných 24 dávek do letošního července, tedy za dva roky od účinnosti platného zákona.