před 42 minutami

Letoun, který absolvoval první pravidelný přímý let mezi Austrálií a Británií s více než 200 cestujícími a 16 členy posádky, přistál v neděli ráno na londýnském letišti Heathrow. Trasu z australského Perthu do Londýna dlouhou 14 498 kilometrů překonal stroj Boeing 787 Dreamliner, provozovaný aerolinkami Qantas Airways, za 17 hodin a tři minuty. Nový pravidelný let mezi Perthem a Londýnem je zhruba o tři hodiny rychlejší než jiné trasy s mezipřistáním na Blízkém východě nebo v Asii. Let mezi Perthem a Londýnem je druhý nejdelší na světě po lince Qatar Airways mezi Dauhá a Aucklandem. Podle Mezinárodního sdružení pro leteckou přepravu (IATA) délka této trasy je 14 529 kilometrů.

autor: ČTK | před 42 minutami