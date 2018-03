Praha získá celoroční letecké spojení do Toskánska, nově tam zamíří Ryanair

před 5 hodinami

Praha bude mít od konce letošního října celoroční letecké spojení do italské Pisy. Pravidelnou linku zavede nízkonákladová letecká společnost Ryanair. Díky nové lince budou mít cestující možnost celoročního spojení do Toskánska. Během letní sezóny létají do Pisy i České aerolinie. Společnost bude z Letiště Václava Havla létat Boeingem 737 třikrát týdně, a to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Letiště očekává, že během ročního provozu může novou linku využít přibližně 53 000 cestujících v obou směrech. Prodej letenek byl zahájen na webu dopravce. Už dříve Ryanair oznámil, že na konci října spustí novou pravidelnou linku z Prahy do jordánské metropole Ammánu a novou linku z Prahy do Paříže.

autor: ČTK | před 5 hodinami

Související

Hlavní zprávy