před 7 hodinami

Polská letecká společnost LOT plánuje od letního letového řádu přidat týdně 130 dalších letů. Více letů nabídne i mezi Varšavou a Prahou, uvedla polská agentura PAP. Kromě Prahy chce LOT zvýšit také počet spojů z Varšavy do Berlína, Krakova, Budapešti, Los Angeles, Tokia a Tel Avivu. Přibudou také lety z Krakova do Chicaga. Letos LOT zahájí také 12 nových spojů, mimo jiné z Varšavy do Singapuru, Dubrovníka a Moskvy. LOT v loňském roce přepravil 6,8 milionu cestujících, o 1,5 milionu více než v roce 2016. Společnost plánuje zvýšit do roku 2020 počet cestujících na deset milionů.

autor: ČTK | před 7 hodinami

