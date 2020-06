Češi si pohoršili ve finanční gramotnosti. Peníze se mají utrácet, tvrdí část z nich

Finanční záležitosti má nyní pod kontrolou 64 procent Čechů, zatímco v roce 2015 to bylo 75 procent lidí. Finance nemají pod kontrolou především mladí lidé do 30 let a osoby se vzděláním bez maturity. Vyplývá to z průzkumu, který pro ministerstvo financí uskutečnila v lednu 2020 společnost ppm factum research mezi 1003 respondenty. Resort financí výsledky průzkumu ve čtvrtek zveřejnil.

Jde o součást pravidelného průzkum v zemích OECD (2010, 2015, 2020). Z výsledků také vyplývá, že je 35 procent respondentů z průzkumu se svojí finanční situací spokojeno, což je více než v roce 2015, kdy to bylo 30 procent. Související Strach o budoucnost převládl nad touhou po novém bydlení. Banky hlásí hypoteční krizi Z průzkumu dále vyplývá, že třetina lidí si stanovuje finanční cíle a usiluje o jejich dosažení. Jejich podíl proti roku 2015 klesl. O cíle usilují především třicátníci, lidé s vysokoškolským vzděláním a živnostníci. Lidé starší 60 let a osoby se vzděláním bez maturity si cíle nestanovují, uvádí průzkum. Starosti s placením běžných životních nákladů mívá podle aktuálních výsledků desetina Čechů, zejména lidé se vzděláním bez maturity a osoby s nejnižšími příjmy. Naopak polovina populace nemívá problémy nikdy. V roce 2015 uvádělo 22 procent lidí, že mívá starosti s placením běžných nákladů. Naopak čtvrtina tehdy uváděla, že tyto starosti nikdy nemívá. Příliš velké dluhy přitom přiznává dlouhodobě okolo deseti procent Čechů. Pětina lidí si myslí, že s penězi sotva vychází a 24 procent respondentů se obává, že jim v budoucnu nebudou peníze stačit. Zároveň se 39 procent Čechů domnívá, že peníze jsou od toho, aby se utrácely. S výrokem souhlasí lidé mladší 30 let a naopak nesouhlasí osoby s vysokoškolským vzděláním a lidé starší 60 let. Celkem 28 procent respondentů pak přiznává, že raději utrácí, než aby dlouhodobě spořili. Je to o pět procentních bodů více než v roce 2015 a jde zejména o osoby mladší 30 let. Opačný názor mají především lidé starší 60 let, osoby s vysokoškolským vzděláním a živnostníci. Související První krizový výhled: Chystá se velké propouštění, v Praze se práce bude hledat těžko Průzkum také ukázal, že v případě výpočtu jednoduchých početních příkladů týkajících se úročení nebo spočítání výnosu jsou výsledky finanční gramotnosti horší než v letech 2010 a 2015. Například jen polovina Čechů rozumí aplikaci úrokové sazby u vkladu na spořicím účtu, když dokázala spočítat, kolik bude výnos z tisícikoruny při ročním úroku dvě procenta. V roce 2015 to bylo 58 procent respondentů. "Co se týče jednoduchých početních příkladů, jedná se o jedinou ucelenější oblast, kde jsou výsledky roku 2020 horší než výsledky z roku 2010 nebo 2015. I ve světle těchto výsledků je z pohledu finančního vzdělávání jednoznačné, že matematika je pro finanční gramotnost zásadní," uvedlo MF. Část získaných údajů z průzkumu využije Mezinárodní síť finančního vzdělávání (International Network on Financial Education) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro mezinárodní srovnání úrovně finanční gramotnosti dospělých. MF zveřejňuje postupně dílčí výsledky průzkumu a na konci června představí souhrnné výsledky včetně mezinárodního srovnání. Video: Polovina lidí nevydělá na důstojný život, nemá na dovolenou ani tramvajenku, říká expertka 18:39 50 % lidí má problém plnohodnotně participovat ve společnosti, nemají na školu v přírodě pro dítě, mobilní tarif, ani úspory vyšší než deset tisíc | Video: Emma Smetana