Daňový balíček ČSSD míří mimo terč a ohrozí ekonomiku, reagují analytici, opozice i vládní lidovci

Sociální demokraté jdou do voleb s plánem na vyšší zdanění lidí, kteří si vydělají více než zhruba 50 tisíc měsíčně. Jejich návrh na návrat progresivní daně ale může ještě více zkomplikovat dosavadní systém a zpomalit ekonomický růst, říkají analytici. Kritizují také růst daní pro největší firmy. Podporu nenašel ani u koaliční KDU-ČSL.

Praha - Zavedení více daňových pásem pro fyzické osoby a firmy by dále zkomplikovalo současný složitý daňový systém, shodují se analytici reagující na dnes představený "daňový balíček" ČSSD. Progresivní zdanění slouží ke snížení příjmové nerovnosti, která přitom podle nich v Česku patří k nejnižším na světě.

Proti jsou také opoziční ODS a TOP 09, ale i koaliční lidovci. Vyšší daně by podle nich snížily motivaci pracujících lidí, což může ohrozit i českou konkurenceschopnost.

Sociální demokraté ve svém volebním programu hovoří o zavedení čtyř daňových sazeb pro daň z příjmu fyzických osob. Slibují, že 90 procent lidí by si oproti současnosti polepšilo, pouze desetina by zaplatila více než dosud. Progresivní zdanění navrhuje ČSSD i u firem, z nichž by si prý polepšilo 99 procent (podrobněji v této zprávě).

"Progresivní zdanění se obvykle používá ke snížení příjmové nerovnosti. ČR je přitom zemí, kde jsou jedny z nejnižších rozdílů v příjmech nejen v Evropě, ale na celém světě. Navíc i současný systém je díky slevám na dani mírně progresivní," říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Také progrese u korporátních daní není podle něj nejšťastnějším řešením - v podstatě by šlo o trest za úspěch a motivaci ke zdanění příjmů jinde než v Česku.

"Návrh sociální demokracie míří mimo terč," říká analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Míra progresivity v Česku nevybočuje ze standardu zemí EU. Je vyšší než v Německu, Polsku či Maďarsku. Tuzemský daňový systém je podle něj navíc poměrně dobře nastaven z hlediska tlumení nepříznivých dopadů příjmové nerovnosti. Její ukazatel, takzvaný Giniho koeficient, je nižší než ve všech zemích EU kromě Slovenska a Slovinska. Míra ohrožení chudobou je pak v ČR vůbec nejnižší ze zemí EU, dodává.

"Potíží českého daňového systému není nedostatečná míra progresivity daně z příjmu, ani 'asociálnost'. Je jí naopak zbytečná složitost," říká Kovanda a má na mysli především firemní daně. V elektronizaci platby daně z příjmu je ČR na samém chvostu v rámci zemí EU. Návrh sociální demokracie povede spíše k dalšímu růstu složitosti, a tedy i nákladnosti českého systému. Jeho problémem jsou také vysoké sociální odvody, připomíná.

"Zavedení progresivní daňové sazby pro fyzické osoby ve čtyřech pásmech považujeme za opravdu nešťastné. Už teď máme poměrně komplikované zdanění u fyzických osob," upozorňuje partnerka společnosti TPA Jana Skálová. Není podle ní pravda, že je v ČR sazba daně 15 procent. Při použití superhrubé mzdy je zdanění přes dvacet procent hrubé mzdy zaměstnance. Zavedení čtyř sazeb ještě více zkomplikuje celý daňový systém. Tři sazby pro firmy povedou k tomu, že podnikatelé budou mít zájem rozdrobit své aktivity do více právnických osob a využít tak nejnižší sazby daně, podotkla.

Navržené změny v daních je podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška třeba hodnotit v kontextu ekonomického programu ČSSD, o němž se toho zatím moc neví. Zabývat se daněmi, aniž byl definovaný cíl těchto změn, je jako stavět dům od střechy. "Budeme podporovat zaměstnanost v montovnách, nebo znalostní ekonomiku? Je cílem nastavit pro malé firmy daňovou bariéru, aby se jim nevyplatilo růst? Nebo daňové změny žádný ekonomický cíl nemají a jde jim jen o návrat k rovnostářské společnosti, jaká zde existovala před 30 lety?" ptá se Sobíšek.

Hrozí další odliv zisků

"Návrh na progresivní zdanění není v evropském kontextu ničím výjimečným. ČSSD nepřišla s daňovou revolucí a snaží se o úpravu daní dle západoevropského modelu," říká Štěpán Křeček z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. "Tento model však dobře funguje na vyspělých ekonomikách, které samy o sobě generují velké zisky a nepotřebují rychlý ekonomický růst. Naopak v zemích, které se snaží vyspělé ekonomiky dohánět, může progresivní zdanění prohloubit některé problémy," upozorňuje.

"Česká republika se potýká s masivním odlivem kapitálu do zahraničí. Firmy nereinvestují své zisky zpět do ČR a raději je vyberou a odvezou za hranice. Navrhované progresivní zdanění tento problém ještě prohloubí. Pro mezinárodní firmy se Česko stane méně atraktivní, přijdeme o nové investice a ekonomika se začne zadrhávat," obává se Křeček.

Progresivní zdanění fyzických osob je podle něj politicky pochopitelné. "Jako ekonom se však bojím, že nadměrné přerozdělování povede ke ztrátě motivací k práci a ve výsledku se bude snižovat celková produkce ekonomiky. Návrhy tak sice mohou zvyšovat sociální smír ve společnosti, ale také mohou snižovat ekonomický výkon," dodává Křeček.

Proti jsou lidovci i opozice

Proti sociálnědemokratickým návrhům se staví i lidovci. "Návrhy ČSSD v daňové oblasti jsou populistické a především nemají ratio," reagoval místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka. "Rozumné je daně nezvyšovat a nechat peníze rodinám přes vyšší slevy," dodává. Lidovci podle něj chtějí zvyšovat daňové slevy na děti a zrušit příjmovou hranici 68 000 korun pro daňové bonusy na děti a na poplatníka.

"Český daňový systém potřebuje hlavně zjednodušení a stabilitu. Návrhy ČSSD jdou úplně opačným směrem. Daňová politika ČSSD zaměřená proti lidem se středními a vyššími příjmy je zcela chybná. Daně mají klesnout všem, nejenom někomu," říká předseda ODS Petr Fiala. Plány sociálních demokratů podle něj komplikují daňový systém a jdou proti aktivním lidem.



"V podstatě ten návrh říká: Nedělejte, nebo budete muset platit více daní," reaguje předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Zavedení progrese by také podle něj zkomplikovalo situaci jak daňovým poplatníkům, tak daňové správě. Dopady by to podle něj mělo i na celou českou ekonomiku. "Pro bohatnutí a konkurenceschopnost země je nesmírně důležité, zda tady budou příznivé podmínky pro produkci s vysokou přidanou hodnotou. Tenhle návrh výrazným způsobem zdražuje cenu vysoce kvalifikované práce, a tím v podstatě posílá celou zemi do chudoby," zdůrazňuje.

autoři: ČTK, Ekonomika