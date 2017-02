Bohatí zaplatí vyšší daně než dosud, většina lidí i firem ale ušetří, plánuje ČSSD

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Sociální demokraté představili takzvaný daňový balíček, se kterým chtějí jít do voleb. Slibují, že 90 procent lidí na něm vydělá, jen desetina zaplatí víc než dosud. Firemní daň dokonce klesne 99 % podniků, tvrdí ČSSD. Příjmy státního rozpočtu se přitom nezmění.

Praha - Lidé s průměrnými příjmy by měli platit o tisíc korun měsíčně méně než dosud. Navrhuje to předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který dnes představil další body takzvaného daňového balíčku, se kterým chtějí jít sociální demokraté do voleb. Menší firmy by měly platit o 37 procent nižší daně než dosud.

"Chceme, aby běžní občané pocítili konkrétní užitek z hospodářského růstu a zvýšily se jim čisté příjmy," říká Bohuslav Sobotka. Změny mají podle něj podpořit zejména pracující rodiny s dětmi a lidi s průměrným nebo podprůměrným platem. "Ještě lidé s hrubým příjmem 48 955 korun si polepší o více než 100 korun měsíčně," slibuje.

Naopak lidé a firmy s nadprůměrnými příjmy by měli platit více než dosud. Sociální demokraté chtějí po volbách obnovit daňovou progresi, tedy více sazeb daně z příjmů. S tímto plánem šli i do předchozích voleb, nakonec ale v koalici neprosadili zrušení dosavadní rovné daně (ta činí nadále 15 procent ze superhrubé mzdy, přičemž kvůli takzvanému solidárnímu zvýšení odvádějí lidé s více než čtyřnásobkem průměrné mzdy vyšší sazbu než ostatní).

Nový návrh počítá se zavedením čtyř daňových pásem z takzvané superhrubé mzdy, která by tak jako dosud zahrnovala hrubou mzdu zvýšenou o povinné sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem.

Zaměstnanci s hrubou mzdou do 40 tisíc korun by se vešli do 12% a 15% pásma. "Nejvyšší příjmy budou zdaněny v pásmech 25 a 32 procent, přičemž zůstanou nezdaněné základy a bonusy, čili reálné zatížení bude menší," říká Václav Votava, poslanec ČSSD a předseda rozpočtového výboru sněmovny.

Navrhované sazby daně ze superhrubé mzdy Sazba Od Do 12 % 0 Kč 30 000 Kč 15 % 30 000 Kč 40 000 Kč 25 % 40 000 Kč 50 000 Kč 32 % 50 000 Kč více

ČSSD představuje svůj plán na webu SpravedlivéDaně.cz, kde nabízí i kalkulačku. "Jedná se o férové zdanění, protože lidé s nejvyššími příjmy většinou od státu získávají zdarma vyšší vzdělávání, mají větší prospěch z růstu ekonomiky a mají možnost být solidárnější," uvádějí sociální demokraté.

Připomínají, že daňová progrese existovala v Česku do roku 2007. Na rovné dani, kterou pak zavedla vláda vedená ODS, podle sociálních demokratů nespravedlivě vydělali hlavně nejbohatší. Navíc progresivní zdanění má 21 států EU, uvádějí.

Na https://t.co/FxwnT6x7tD si pomocí naší daňové kalkulačky můžete spočítat, o kolik více s ČSSD vyděláte. #spravedlivedane #jistotyCSSD — ČSSD (@CSSD) February 21, 2017

"Stejně jako v jiných zemích EU chceme odstupňovat daňové zatížení, abychom mohli snížit daň nejméně vydělávajícím lidem. Systém má pomoci 90 procentům pracujících lidí v České republice," vysvětluje ekonomický expert ČSSD Michal Pícl.

Zastánci rovné daně z řad ODS či TOP 09 naopak dříve argumentovali, že i při stejné sazbě odvedou lidé s vyššími příjmy více peněz než ostatní - další růst daní jim může sebrat motivaci, zvýšit snahy o daňové úniky a celý systém zkomplikovat.

Pro firmy plánují sociální demokraté tři pásma: Patnáctiprocentní sazba by se týkala společností do pěti milionů zisku ročně - takových je podle ČSSD většina. Devatenáctiprocentní sazba se má vztahovat na zisky od pěti do sta milionů korun ročně. Nejvyšší sazba 24 procent by pak platila pro přibližně 600 největších podniků s čistým ziskem nad sto milionů korun.

"Z pohledu státního rozpočtu budou změny neutrální," zdůrazňuje Sobotka.

Už před týdnem představila ČSSD plán za zavedení zvláštní bankovní daně. Po volbách chce prosadit čtyři sazby podle výše aktiv. Nejvyšší sazbu 0,3 procenta by platily banky s aktivy nad 300 miliard korun, nejnižší 0,05 procenta pak s aktivy do 50 miliard korun. Rozpočet by tak měl podle propočtů ČSSD získat 11 miliard korun ročně. Speciální daň pro banky má podle Sobotky patnáct zemí Evropské unie.

"Chceme, aby se banky podílely na financování veřejného sektoru, tedy například na školství, dopravní infrastrukturu nebo důchody. Ukázalo se v minulosti, že tady nejsou účinné prostředky, jak zabránit, aby zisky bank neplynuly do zahraničí," uvedl před týdnem Sobotka. Podle něj od roku 2000 odplynulo z bankovních firem do zahraničí 460 miliard korun ve formě dividend.

"Dalších minimálně 20 miliard korun banky navíc ušetřily na daních po snížení daně pro právnické osoby," dodal. Daň pro firmy v roce 2007 činila 24 procent, zatímco od roku 2010 je 19 procent.

Sobotka dnes dodal, že ČSSD už nenavrhne žádné jiné typy sektorových daní, než je bankovní daň. Před minulými volbami plánovali sociální demokratí sektorovou daň ve výši 25 až 30 procent pro velké firmy v energetickém, telekomunikačním a finančním sektoru.

autoři: Martin Ťopek, Petr Kučera