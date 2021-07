Pro koho je litr skutečně nejlevnější? Srovnání cen benzinu podle místních platů

Kolik litrů benzinu by si obyvatelé v různých zemích světa mohli natankovat, pokud by za to měli utratit celou svoji výplatu? Právě to ukazuje přehled, který srovnává ceny benzinu s průměrnými mzdami obyvatel. Do kupní síly promlouvají nejen místní mzdy a světové ceny ropy, ale také daně. A právě ty budou podle oslovených analytiků kvůli podpoře elektromobility v příštích letech stoupat.

Web Picodi nejprve porovnal ceny paliv ve 42 zemích podle jejich meziroční změny. Největší cenový výkyv zaznamenali v Maďarsku (+20,2 procenta), Turecku (+19,4 procenta) a Lucembursku (+16,9 procenta). Ceny pohonných hmot stouply také v Česku, avšak oproti ostatním zemím Evropy téměř nepatrně, a to o 5,2 procenta. Ze sledovaných zemí je oproti loňsku momentálně levněji pouze na Maltě a v Albánii, ceny pohonných hmot tam však klesly jen mírně. Graf zobrazuje změnu průměrných cen benzinu v první polovině roku 2021 oproti první polovině roku 2020: Zdroj: Globalpetrolprices.com, Picodi.com

Infogram V přepočtu na eura je v Evropě nejlevnější benzin v Rusku, a to za 54 eurocentů za litr. Naopak nejvyšší ceny můžeme očekávat na čerpacích stanicích v Nizozemsku (1,72 eura). Průměrná cena pohonných hmot v první polovině roku 2021 byla v Česku 30,5 Kč (1,19 eura), čímž se v žebříčku zařadilo na 15. místo. Benzin za celou výplatu Další graf přepočítává ceny benzinu v jednotlivých zemích podle místní průměrné mzdy. Zohledňuje tak kupní sílu obyvatel a můžeme na něm vidět, kolik litrů paliva si tamní průměrně vydělávající motorista může koupit, pokud by za něj utratil celou měsíční výplatu. Související Na dovolenou autem. Přehled ukazuje, kde vzít plnou nádrž a kde raději nezastavovat Rozdíly v cenách pohonných hmot napříč Evropou jsou zpravidla nižší než rozdíly ve mzdovém ohodnocení. Z tohoto důvodu vychází pohonné hmoty vůči mzdám nejvýhodněji v zemích s nejvyššími platy, přestože je tam v reálných cenách relativně draho. Žebříček tak vede Švýcarsko, kde si místní obyvatelé mohou za svoji výplatu koupit 3582 litrů benzinu. Následují Lucembursko (2955 litrů) a Dánsko (2328 litrů). Průměrný Čech si může letos koupit ze své mzdy 931 litrů benzinu, čímž se v přehledu umístil na 20. místě. Loni to přitom bylo jen 881 litrů paliva. Ve spodních příčkách přehledu se naopak nachází Albánie (289 litrů), Moldavsko (358 litrů) a Ukrajina (389 litrů). Kliknutím na šipky či roletku zobrazíte jednotlivé země Autem po světě Web Picodi kromě Evropy zkoumal ceny pohonných hmot i v dalších zemích světa. V rámci 104 zkoumaných států se dá nejlevnější benzin natankovat v Alžírsku (0,29 eura za litr), naopak nejdražší je v Hongkongu (2,03 eura za litr). Z hlediska kupní síly se pak na čelných místech světového žebříčku objevují státy Perského zálivu, jako je Katar (6532 litrů), Saúdská Arábie (5170 litrů) či Kuvajt (5158 litrů). Naopak nejméně benzinu si za svoji výplatu koupí obyvatelé Kuby (26 litrů). Mapa ukazuje, kolik litrů benzinu si mohou koupit průměrně vydělávající obyvatelé jednotlivých zemí za měsíční výplatu: Čím je odstín červené tmavší, tím více benzinu si lidé mohou dovolit za svoji výplatu Vyšší daně kvůli elektromobilitě Do kupní síly v jednotlivých zemích promlouvají nejen místní mzdy a světové ceny ropy, ale také daně. "Různé zdanění pohonných hmot hraje klíčovou roli při tvorbě rozdílů koncových cen v různých zemích Evropské unie. Česko patří mezi země, kde jsou pohonné hmoty zpravidla levnější, než bývá zvykem v západní, severní i jižní Evropě. Lepší ceny bývají jen na východ od našich hranic," komentuje pro Aktuálně.cz hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Související Vyšší biosložka u benzinu neprošla, zdanění solárů a levnější proud pro železnice ano Do budoucna však lze očekávat, že se zdanění bude navyšovat. A to tak, aby se Evropa směrovala k uhlíkové neutralitě. "Minimální výše spotřebních daní na pohonné hmoty se stanovuje na půdě Evropské unie a lze očekávat snahy, které budou tlačit na růst tohoto zdanění," říká Křeček. Dodatečné příjmy se podle něj mohou využít na podporu elektromobility či zelených projektů. S tím souhlasí také analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin. Zároveň připomíná, že tyto závěry jsou však ještě velmi předčasné. "V Česku ani ve zbytku Evropy se podobná administrativní rozhodnutí nebudou ve velké míře realizovat minimálně do konce tohoto desetiletí," vysvětluje Volf. "Do postupného zelenání Evropy může koneckonců výrazně promluvit ČR při svém nadcházejícím předsednictví EU." Související Zákaz spalovacích motorů je dle Babiše extrémně ambiciózní. Nesmí nás poškodit, řekl Co se týče světové ceny ropy, aktuálně se barel ropy Brent nachází na 75 amerických dolarech. Loni v závěru června se cena ale pohybovala kolem 41 dolarů za barel. "A cena může jít ještě výš. Motoristická sezona je v plném proudu, následovat bude topná sezona v USA," připomíná Volf. Dodává, že ropa v následujících měsících nejspíše překročí hranici 80 dolarů za barel. Křeček se naopak domnívá, že se cena už přibližuje ke svým letošním maximům. "Spíše bude docházet ke stagnaci či určité korekci, která bude podpořena zvyšováním produkce. Na konci roku by proto ceny pohonných hmot měly být mírně nižší, než jsou dnes," uzavírá analytik.