Přivaděče dálnice D35 jsou priorita. Kraj bude kontrolovat jejich stavbu každý měsíc

Pardubický kraj zařadil budoucí přivaděče D35 mezi prioritní stavby, jejich přípravu bude kontrolovat každý měsíc. Na osm silnic, které mají být všechny hotové do roku 2022, má od státu vyčleněno 2,7 miliardy korun, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.

"Stejně jako v případě centrálních příjmů, nemocnice v Moravské Třebové nebo silničních staveb zařadíme přivaděče do seznamu projektů se zvýšeným dohledem a každý měsíc budeme kontrolovat jednotlivé dílčí postupy," uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Napojení na D35 mimoúrovňovou křižovatkou v úseku Vysoké Mýto - Západ má hotový projekt, kraj nyní jedná se Správou železniční dopravní cesty o podobě tří mimoúrovňových křížení s železnicí včetně koridorové trati. Hejtmanství rozdělí stavbu do více stavebních úseků, aby se zamezilo zdržení.

"Velmi důležité je, abychom se zaměřili na samotný obchvat Vysokého Mýta, které by při dřívějším dokončení D35 bylo enormně zatíženo dopravou," uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Modernizace silnice z Ústí nad Orlicí do Litomyšle by měla mít příští rok v dubnu stavební povolení, zahájení stavby kraj plánuje na červenec a dokončení v květnu 2020. Silnice z Litomyšle do České Třebové je v přípravách nejdál, má stavební povolení i dokumentaci pro provedení stavby. Hotová by mohla být na podzim příštího roku.

"Chceme nechat zpracovat vyhledávací studii na napojení této silnice na D35 tak, aby automobily nemusely pro nájezd na dálnici projíždět Litomyšlí, jelikož nejbližší sjezdy jsou na Řídkém a v Janově," řekl hejtman.

Propojení D35 a I/35 v úseku Rokytno - Býšť je ve fázi územního řízení. Stavba by měla být zahájena v dubnu 2020 a dokončena v prosinci 2021. Napojení silnice druhé třídy 322 na D35 a mimoúrovňovou křižovatku v Dašicích dostalo pravomocné územní rozhodnutí, s jeho výstavbou kraj počítá od března 2020 do června 2022.

Přeložka silnice v Černé za Bory do Dašic bude podle současných odhadů v roce 2021. Modernizace úseku z Chocně do Českých Libchav má v harmonogramu zahájení letos v létě a dokončení o dva roky později. Oprava silnice z Českých Libchav do Žamberka by měla být hotová v létě 2022.