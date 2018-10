Pražské letiště odbavilo v červenci rekordních 1,88 milionu cestujících

Pasažéři z Prahy směřovali v létě nejvíce do Londýna, Moskvy, Paříže, Amsterdamu a Frankfurtu.

Praha - Letiště Václava Havla Praha odbavilo v letošním třetím čtvrtletí 5,48 milionu cestujících, meziročně o 9,3 procenta víc. Letošní červenec byl téměř s 1,88 milionu lidí nejvytíženějším měsícem vůbec. Pasažéři z Prahy směřovali v létě nejvíce do Londýna, Moskvy, Paříže, Amsterdamu a Frankfurtu. Oznámilo to dnes Letiště Praha.

Letní měsíce jsou v provozu letiště tradičně nejvytíženější. Za červenec počet cestujících stoupl proti stejnému období loni o desetinu na zmíněných 1,877 milionu, v srpnu počet přepravených vzrostl stejným tempem na 1,875 milionu. Zářijový počet pasažérů se meziročně zvýšil o sedm procent na 1,732 milionu.

Na Letišti Praha nabízelo v létě 68 dopravců spojení do 163 destinací. I když cestujících přibylo o víc než devět procent, počet odletů a příletů se meziročně zvýšil jen o šest procent. "To je dobrá zpráva především s ohledem na kvalitu života v okolí letiště," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Odbavených během léta proti loňsku přibylo nejvýrazněji na linkách do Londýna, kde se počet zvýšil o víc než 49 000, tedy o 16 procent. O téměř 42 500 (47 procent) vzrostl počet pasažérů do turecké Antalye, o 29 700 (29 procent) stoupl do Barcelony. Téměř o 29 400 cestujících (107 procent) víc než loni měly linky do Budapešti, o 25 200 (22 procent) jich přibylo do Dubaje.

Mezi dovolenkovými cíli vede Antalya následována bulharským Burgasem, řeckým Heraklionem, egyptskou Hurghadou a řeckým Rhodosem. Na dálkových linkách se v létě zvýšil počet odbavených o 34 procent, vedle Dubaje jich nejvíc přibylo do Toronta.

Řehoř upozornil, že letiště v létě vybudovalo novou centrální bezpečnostní kontrolu na Terminálu 2 a rekonstruovalo některé zavazadlové dopravníky. Vzniklo také nové stání pro dálková letadla na Terminálu 1. "Právě tyto kroky jsou nezbytné pro rozvoj letiště a úspěšné zvládnutí jeho provozu do dalších let," doplnil.

Za letošní první pololetí Letiště Praha zvýšilo počet cestujících o desetinu na víc než 7,43 milionu. Loni odbavilo rekordních 15,4 milionu lidí, což bylo o 17,9 procenta více než v roce 2016. Letos letiště očekává nárůst o dalších deset procent.

Letiště Praha je od počátku října nástupnickou společností Českého Aeroholdingu, jehož bylo do té doby součástí. Pod Letiště Praha tak nyní spadají také Czech Airlines Technics, Czech Airlines Handling a další společnosti. Akcie firmy vlastní ministerstvo financí.