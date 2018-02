Pražská šunka bude na seznamu českých specialit. Musí dodržet recepturu i způsob výroby

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Název Pražská šunka, včetně dalších jazykových variant, bude zapsán do rejstříku zaručených tradičních specialit Evropské unie. Výrobek s tímto názvem tak bude možné ve všech členských státech vyrábět pouze dle zapsané specifikace.

Praha - Pražská šunka bude na seznamu zaručených tradičních specialit Evropské unie. Uvedlo to dnes ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě. Výrobek s názvem Pražská šunka a evropským žlutomodrým logem tak musí vždy splňovat přesnou recepturu a technologii výroby.

Žádost se u Evropské komise projednávala přibližně šest let. Zatím má ČR v seznamu spolu se Slovenskem čtyři potraviny - Tradiční špekáčky, Liptovský salám, Spišské párky a Tradiční lovecký salám. O možnost mít na seznamu i šunku, usilovali čeští výrobci od roku 2012.



"Naším cílem je zajištění kvalitních potravin. U Pražské šunky jde navíc o zachování tradiční metody výroby a receptury, které si uzenáři předávají desetiletí. Výrobci této vysoce jakostní uzeniny teď budou moci využít evropské logo, ze kterého zákazník jednoduše zjistí, že si kupuje výjimečnou potravinu," řekl ministr Jiří Milek.

Podle výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa Jana Katiny však nejde o absolutní výhru. Nová specialita bude zapsána v úředním věstníku v březnu. "Je tam ale pětileté přechodné období, kdy se nic nestane. Kdo to bude chtít vyrábět jako ZTS, tak to musí vyrábět podle pravidel, ale nebude to povinnost jako ZTS vyrábět po dobu pěti let," vysvětlil ČTK. Podle něj za přechodným obdobím stojí hlavně Slovensko, které chtělo nižší výrobní standardy s vysokým nástřikem vody a možnost přídavku drůbežího masa. Podle něj se slovenská strana odkazovala na to, že by bez přechodného období šlo o zásah do jejich "byznysu".

Pražská šunka s logem Zaručené tradiční speciality EU má tři varianty - Pražská šunka na kosti, Pražská šunka bez kosti a Pražská šunka - konzerva.



Jako Pražská šunka se už od poloviny 19. století označuje jeden z nejznámějších potravinářských produktů, který má původ v České republice. V tuzemsku se název tradičně používá pro šunku nejvyšší jakosti z vepřové kýty, kde je původní oválný tvar masa zachován použitím takzvaného pražského řezu. Zároveň ji však vyráběli a dodnes vyrábějí v dalších evropských státech - například v Itálii, Rakousku nebo Německu.

Jednání o udělení loga tak byla podle ministerstva poměrně komplikovaná, zástupci České republiky se totiž museli s ostatními členskými státy shodnout na přesném receptu i způsobu výroby.