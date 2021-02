PPF odmítla, že by v Srbsku plánovala omezovat svobodu médií

Fotbalový brankář Vítězslav Jaroš opouští Liverpool a odchází do irského klubu St. Patrick's Athletic. Devatenáctiletý český talent bude v šestém týmu minulé sezony irské ligy rok hostovat. V tiskové zprávě o tom informovala agentura Sport Invest, která hráče zastupuje.

Jaroš přišel do Liverpoolu v roce 2017 z pražské Slavie. Působil v mládežnických výběrech a za A-tým úřadujícího anglického šampiona ještě v soutěžním duelu nechytal. S "Reds" ale pravidelně trénoval a několikrát se dostal na lavičku jako náhradník, například na podzim v Lize mistrů.

"Moc se na to těším. Potřebuji především odehrát co nejvíc zápasů v dospělém fotbale. Jelikož jsem v Liverpoolu trénoval s prvním týmem a chodil jsem na jeho lavičku, odehrál jsem za mládežnická mužstva jen asi pět zápasů. A to není tolik, kolik bych teď potřeboval," uvedl Jaroš.