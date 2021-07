Lidé se do posiloven nevrací, cvičí doma. Fitness nejsou jen stroje, varují trenéři

Povinné testování, změna v životosprávě či domácí cvičení. I to jsou důvody, proč se Češi do posiloven po pandemii zatím příliš nehrnou. Majitelé mezitím sčítají ztráty a stát viní z nečinnosti. Fitness centra spolu s bazény a dalšími sportovišti se přitom otevřela po sedmiměsíční pauze už 17. května. V té době už ovšem začala startovat letní sezona, která posilovnám tradičně příliš nesvědčí.

"Lidé si v době karantény zvykli cvičit doma či v přírodě. Vybavili se pomůckami a stroji pro domácí cvičení, které jim žádný ministr nezakáže," popisuje současnou situaci pro on-line deník Aktuálně.cz Zdeněk Bartůška, manažer rakouské sítě posiloven Fitinn, která má v Česku dvě pobočky. Funguje také na Slovensku, ve Slovinsku a v Itálii.

Trend cvičení doma potvrzuje například i prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Uznává, že ohrožuje provoz posiloven, nevnímá ho ale jako hrozbu dlouhodobou. Fitness totiž podle ní není možné vnímat jen z hlediska provozoven, které jsou vybaveny stroji na cvičení.

"Zcela neoddělitelné a také nenahraditelné jsou služby trenérů a instruktorů. Pomáhají veřejnosti vrátit pravidelný pohyb do každodenního života, učí správnému provedení pohybu i nastavení tréninkového programu. I proto jsme přesvědčeni, že pokud na podzim nebude nový lockdown, lidé se k nám vrátí," říká Havrdová.

"Ze západní Evropy máme jasné důkazy o zvýšení návštěvnosti fitness center, lidé pohyb i díky covidu vnímají jako nezbytný. Tento trend rozhodně dorazí i k nám," dodává.

Boomu posiloven brání i prázdniny

Posilovny a další vnitřní sportoviště mohly otevřít své brány návštěvníkům již 17. května. Přesto se podle průzkumu České komory fitness z května tento den rozhodlo otevřít pouze 63,5 procenta z nich. Překážkou bylo hlavně omezení maximální kapacity, kdy na jednu osobu připadlo 15 metrů čtverečních prostoru, navíc s omezením maximálně 10 osob na sportovišti.

Počátkem června ministerstvo zdravotnictví podmínky především pro posilovny zmírnilo a od maximální kapacity návštěvníků upustilo. Cvičit je nyní možné bez respirátoru a sportovci mohou plně využívat i šatny a sprchy. Stále však přetrvává povinnost předložit negativní test na covid.

Bartůšek zrušení maximální kapacity sportovišť oceňuje. "Pro nás jako provozovatele fitness o velikosti více než 1000 metrů čtverečních byla omezení na maximálně deset lidí velice diskriminující. Přece jen je rozdíl, jestli deset lidí cvičí na 150 metrech nebo na 1000 metrech," říká.

Provozní ředitelka posiloven Factory Pro Eva Austová pro on-line deník Aktuálně.cz dodává, že s dalším červnovým rozvolněním se návštěvnost navýšila opět jen lehce, protože předchozí cvičení v respirátoru mnoho sportovců odradilo. "Nyní se ale stejně jako každé léto potýkáme s odlivem klientů na dovolené, prázdniny či upřednostnění venkovních aktivit," doplňuje.

S tím, že lidé v letních měsících navštěvují fitness centra nejméně, souhlasí také Havrdová. Podle ní navíc řada lidí v pandemii změnila své návyky. "Množství pohybu se snížilo a nyní je jim každá překážka k návštěvě sportoviště, zejména prokázání bezinfekčnosti, důvodem či záminkou, proč se zatím na sportoviště nevracet," uvádí dále.

Neshody o výši pomoci

Konkrétně řetězec Fitinn ale sčítá ztráty především za dobu pandemie, kdy musel na pokyn státu provozovny uzavřít, a to v milionech korun. Podle Bartůšky se jedná o skutečnou ztrátu, nikoli jen o propad tržeb oproti minulým rokům.

Řetězci stát podle Bartůšky loni kompenzoval nájemné a mzdy, nikoliv poplatky za elektřinu, vodu či servisní poplatky, které zahrnují například údržbu. Na druhou stranu se však dá předpokládat, že spotřeba energií byla v zavřených provozovnách minimální a zaplacené zálohy za elektřinu a vodu se provozovatelům vrátí.

"V tomto roce nám stát kompenzoval 60 procent ztráty. Zbylých 40 procent si neseme dál a musíme se s tím popasovat sami, a to i přesto, že Nejvyšší správní soud rozhodl, že uzavření fitness zařízení nebylo v souladu se zákonem," doplnil Bartůška.

Naráží tím na žalobu, kterou podala mimo jiné Česká komora fitness hned po skončení nouzového stavu. Začátkem června pak soud rozhodl, že uzavření vnitřních sportovišť nebylo v souladu se zákonem, rozhodnutí však přišlo až ve chvíli, kdy byla zařízení opět v provozu.

Austová z Factory Pro konkrétní ztráty nevyčíslila, podle ní jsou ale značné. "Žádný balíček kompenzací nevykompenzuje rok ušlé tržby při uzavření provozů. Je proto těžké momentálně plánovat investice a vytvářet strategie nebo plány," doplnila.

Podporu od státu vnímá jako nedostatečnou i Havrdová. "Pohyb je vnímán jako volnočasová aktivita, nikoliv jako nezbytná součást péče o zdraví. Společně s českým sportovním prostředím, tedy zejména Národní sportovní agenturou i Českou unií sportu se proto snažíme apelovat jak na aktuální představitele státu, tak i na jednotlivé politické strany, aby pohybové aktivity posunuli na žebříčku jejich priorit ke všem ostatním zdravotním tématům. Investice do pohybu se státu několikanásobně vrátí na úsporách na zdravotní péči," věří.

Podle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Miluše Trefancové úřad podporoval podnikatele v pandemii nezávisle na sektoru. "Jen z programů v gesci MPO mohly posilovny a fitness čerpat hned z několika, a také to činily. Oblast sportu navíc spadá především pod ministerstvo školství či Národní sportovní agenturu. S dotační podporou je vždy obtížné zavděčit se všem, musí se hledat cesty, jak pokrýt maximum a také brát na zřetel rozpočtové možnosti," vysvětluje mluvčí úřadu.

Krize fitcenter může přilákat investory

Navzdory problémům však například síť posiloven Form Factory, která má 14 poboček v Praze a jednu v Ostravě, tento rok otevírá další novou filiálku na pražském Pankráci. Na druhou stranu však řetězec zavřel pobočku na Evropské ulici.

"Lokalita Pankrác je důležitá z hlediska dostupnosti, počtu potenciálních návštěvníků a naší snaze působit v tzv. "áčkových" lokalitách z pohledu fitness, zdravého životního stylu a sportu," upřesňuje manažer Jan Rezek.

Podle prezidentky České komory fitness ale nyní nových center v Česku přibývá jen velmi málo. Věří však, že s těžkou ekonomickou situací se dá očekávat nástup nových investorů na náš trh.

"Ve srovnání se západní Evropou máme zatím výrazně menší zastoupení velkých nadnárodních řetězců. Řada provozovatelů je ve velmi tíživé situaci, zvažují, zda a za jakých podmínek zůstat v našem sektoru. K určitým změnám vlastnické struktury v rámci českého fitness ekosystému tedy pravděpodobně dojde," dodává.

Zdražovat se nebude

Provozovatelé fitness momentálně řeší problémy i s nedostatkem personálu. Ve zmiňovaném průzkumu České komory fitness z května 43,1 procenta provozovatelů uvedlo, že se jim podařilo otevřít v původní sestavě, téměř stejnému počtu (41,9 procenta) provozovatelů se část týmu nevrátila a 15 procent respondentů uvádí, že má velký problém svůj provozní tým vůbec sestavit.

"Část týmu jsme museli sestavit novou. Zaměstnanci odešli do jiných oborů, zejména do on-line prostředí, kde během pandemie byla vyšší poptávka," potvrzuje Austová z Factory Pro. Také do posiloven Fitinn se vrátila jen část zaměstnanců.

Navzdory tomu zatím žádná z oslovených posiloven neplánuje zdražovat. "Ceny členství a jednorázových vstupů jsme i přes uzavření zachovali. Naopak na letní měsíce zavádíme speciální akce - například zvýhodněné tříměsíční členství bez závazku pro klienty, kteří se současné situace obávají a nechtějí se prozatím zavazovat na delší období," vysvětluje Rezek.

Ceny zůstaly stejné i ve Factory Pro a podobně je na tom také Fitinn, který místo zvyšování cen plánuje reklamní kampaně.