Polské maso za argentinské nikdo nevydával, přiznal Toman. Kontroly budou pokračovat

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) přiznal na úterní tiskové konferenci, že pražské restaurace nevydávaly polské maso za argentinské. Tuto informaci uvedl sám ministr 6. února na sněmovním zemědělském výboru. Kontroloři Státní veterinární správy poté začali intenzivně značení původu masa v restauracích kontrolovat.

Toman na úterní tiskové konferenci zrekapituloval, jak si vede Státní veterinární správa v boji proti importu nekvalitního hovězího masa. Podle něj zatím zkontrolovala kolem 200 dodávek masa z Polska. Jeden vzorek se ukázal pozitivní na salmonelu. Jednalo se o dodávku 700 kilogramů hovězího, ze kterého část již lidé zřejmě spotřebovali.

Na dotaz novinářů ministr přiznal, že jeho původní slova o asijských restauracích, které vydávaly polské maso za argentinské a účtovaly si tisíc korun za porci, nebyla pravdivá.

"Měl jsem od dozorových orgánů informaci, že se to může dít," řekl Toman a dodal, že jako ministr toto nechal prošetřit. "To podezření jsme nechali prošetřit a nedošlo k tomu, co bylo to původní podezření. Nicméně k falšování masa v některých případech došlo."

Ministr Toman, který dříve působil jako šéf Potravinářské komory, v kauze polského hovězího postupuje razantně a zákazníky opakovaně vyzývá, aby kupovali české maso. Před třemi týdny prohlásil, že v některých luxusních restauracích se polské hovězí prodává jako argentinské.

"Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných lowcostových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za tisíc korun porci," řekl poslancům před časem Toman o polském hovězím mase.

Jména restaurací poté ministr nechtěl upřesnit, pouze naznačil, že se jedná o podniky s asijským názvem. "A tím nemyslím čínské restaurace," dodal.