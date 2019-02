Češi mohou polské maso omezovat, musí to však být přiměřené, vzkázala Evropská komise

Podle Evropské komise je na České republice, aby podnikla opatření proti potravinám, u nichž existuje podezření, že mohou ohrozit zdraví. Informovala o tom mluvčí Evropské komise Anca Paduraruová. Dodala ale, že tyto kroky musí být přiměřené a po předchozím vyhodnocení. Evropská komise už v lednu vyjádřila výhrady k tomu, jak Česko uplatňuje unijní pravidla při kontrole dovozu potravin.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého není cílem přijímaných opatření zákaz obchodování s žádným z členských států EU. "Tedy ani s Polskem, protože volný pohyb zboží je základním pilířem fungování EU. Kontroly zdravotní nezávadnosti hovězího masa z Polska však považujeme v současné chvíli za nezbytné a přiměřené vážnosti situace," sdělil Bílý.

V ČR ve čtvrtek začala platit mimořádná veterinární opatření pro dovoz polského hovězího masa poté, co české úřady v zásilce 700 kilogramů polského hovězího masa odhalily bakterie salmonely. Z této dodávky skončilo asi 40 kilogramů na Slovensku. Bratislava proto také zavádí opatření, kdy vzorky z každé zásilky masa budou až do odvolání před uvedením na trh kontrolovat veterináři.

Loni na podzim české ministerstvo zemědělství zvažovalo povinnost otestovat veškeré vepřové dovezené z těch zemí EU, kde se vyskytuje africký mor prasat. Šlo hlavně o Polsko a Belgii.

Bakterie salmonely v hovězím, ale i krůtím mase z Polska objevily také úřady ve Slovinsku, informovala tamní agentura STA. V případě hovězího šlo o 45 kilogramů, maso bylo určené k výrobě kebabu.

V Polsku se ročně vyprodukuje 560 tisíc tun hovězího masa ročně, z čehož 85 procent míří na export. Do Česka se z Polska za tři čtvrtletí loňského roku vyvezlo hovězí za 739,6 milionu korun. Polsko je po Německu druhým největším vývozcem zboží zemědělského původu do České republiky.

Evropská komise minulý měsíc vyzvala Česko, aby správným způsobem uplatňovalo unijní pravidla ohledně úředních kontrol dovozu potravin. Unijní státy musejí systematicky posuzovat možná rizika a následně kontrolovat některé potraviny zasílané z jiné členské země EU při jejich příjezdu.

Praha to vyřešila tak, že všichni dovozci dostali povinnost oznamovat systematicky alespoň 24 hodin předem dovoz takových potravin na místo určení. To ale podle komise není v souladu s unijními předpisy, podle nich by měli být dovozci žádáni ze strany úřadů jen v odůvodněných případech a v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci kontrol.

Před několika týdny vyšlo polská televize TVN24 odvysílala tajně natočenou reportáž z jatek v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Maso z nich se dostalo nejen do Polska, ale i do řady zemí EU včetně Česka a Slovenska. Jatka úřady nařídily zavřít a do Polska kvůli této aféře přijeli inspektoři Evropské komise.