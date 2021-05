Nadace, která svou velikostí dráždí i konspirátory. Co vše platí Gatesova filantropie

Působí ve 135 zemích světa na celkem čtyřech světadílech, za jednadvacet let své existence vynaložila na pomoc více než 50 miliard dolarů (přes bilion korun) a ve světě zaměstnává kolem 1600 lidí. I tak se dá v číslech představit Nadace Billa a Melindy Gatesových. O její budoucnost se teď někteří experti obávají potom, co Gatesovi v pondělí oznámili po 27 letech společného života rozluku.

Organizace, která se řídí mottem, že každý život má stejnou hodnotu, je považována za největší soukromou charitativní nadaci na světě. Její projekty, za kterými stojí zakladatel firmy Microsoft Bill Gates a jeho manželka a taktéž manažerka Melinda Gatesová, se zaměřují zejména na pomoc obyvatelům v méně rozvinutých zemích.

Pár se v minulosti nechal slyšet, že je ke směřování organizace inspiroval článek v novinách The New York Times o tom, jak miliony dětí na světě umírají na nemoci, kterým se dá snadno předcházet. "To je neuvěřitelné. Lidé stále umírají na průjem. Jak je to možné?" měla být reakce Gatese na text, který americký deník publikoval v roce 1997.

"Tehdy jsme totiž měli malou dceru a já věděla, že kdyby to dítě v mých rukou dostalo průjem, zašla bych do lékárny nebo k doktorovi. Kdybych byla matka v rozvojové zemi… dítě by to možná nepřežilo," vzpomínala Gatesová na začátky nadace v dokumentu V Billově mozku: dekódování Billa Gatese, který před dvěma lety uvedla streamovací platforma Netflix.

Nadace vznikla v roce 2000 spojením dvou jiných charitativních projektů. Gates se poté postupně začal stahovat ze softwarového giganta Microsoft, který ho v roce 1995 poprvé vynesl do pozice nejbohatšího muže planety. Loni dokonce odstoupil z představenstva podniku s tím, že se chce více věnovat právě filantropii, především v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a boje s klimatickými změnami. V Microsoftu ale dál působí jako technologický poradce.

Gatesová, která si úspěšného miliardáře vzala v roce 1994, se kromě jiného začala v nadaci zaměřovat také na práva žen. Před šesti lety rovněž založila vlastní investiční firmu Pivotal Ventures, která se soustředí především na zlepšení ekonomického postavení žen.

Přitáhli pozornost k přehlíženým tématům

Nadace manželů Gatesových se v rozvojových zemích zaměřuje zejména na zlepšování zdraví lidí a snaží se je vymanit z extrémní chudoby. Americký filantrop například dlouhodobě upozorňuje po celém světě na potřebu bezpečné sanitace.

Ve Spojených státech se pak organizace věnuje třeba podpoře vzdělávání. Podle serveru BBC například poskytla už 20 tisíc univerzitních stipendií nadaným studentům z nízkopříjmových, nebělošských rodin. Kromě stipendií investuje také do prevence AIDS nebo léčby malárie a dětské obrny, jejíž vymýcení nadace označuje za svou prioritu.

Velkým tématem je pro ni také očkování. Gatesovi před lety založili organizaci Gavi, která představuje klíčový nástroj při podpoře vakcín. V současné době se tato vakcinační aliance například angažuje v distribuci vakcín proti koronaviru do rozvojových států. Možná i proto se stal Gates největším současným terčem konspiračních teoretiků, kteří v bizarních představách vidí za očkováním proti covidu Gatesovu údajnou snahu o jakési očipování společnosti.

Výzkumník Adam Moe Fejerskov z Dánského institutu pro mezinárodní studia loni pro časopis Respekt uvedl, že Gatesovi obrátili pozornost k tématům, která do té doby ležela zcela na okraji zájmu, a to zejména k otázkám globálního zdraví.

"Farmaceutické firmy se soustředily na chronické nemoci klientů v bohatších zemích. Nebýt nadace manželů Gatesových, tak by se to možná nezměnilo. A nejde jen přímo o peníze nadace. Gates dokázal těmto tématům získat pozornost médií a dalších dárců," řekl tehdy Fejerskov.

Přes 36 miliard dolarů z vlastní kapsy

Nadace patří také k největším sponzorům Světové zdravotnické organizace (WHO). Gates většinu peněz pro svou nadaci získává z prodeje akcií Microsoftu. Podle BBC pár od roku 1994 do roku 2018 investoval do vlastních charitativních projektů více než 36 miliard dolarů (přes 750 miliard korun).

Jejich charitativní činnost peněžně podporuje také další americký miliardář Warren Buffett, který je po manželích třetím správcem nadace. Gates spolu s ním také před jedenácti lety založil iniciativu Příslib, jejímž cílem je přimět nejbohatší lidi, aby nejméně polovinu svého majetku věnovali na charitu.

Co dál s nadací

Gatesovi se zavázali svou nadaci spravovat i po rozvodu, který v pondělí po sedmadvaceti letech manželství veřejně oznámili. Řada expertů se ale přesto domnívá, že určité změny v chodu nadace mohou nastat.

Například deník The New York Times napsal, že Gatesovi mohou po rozvodu "pumpovat" do nadace méně peněz, než kdyby zůstali spolu. Podle Henryho Petera z Ženevského centra pro filantropii je také otázka, jak dál budou schopni společně působit jako správci nadace. Těmi by ale podle pondělního prohlášení měli být i nadále, kromě toho zastávají ještě roli spolupředsedajících. Podle Petera lze jen doufat, že si Gatesová například nezřídí nějakou novou vlastní nadaci.

Viceprezident neziskové organizace Poradci společnosti Rockefeller pro filantropii Greg Ratliff ale namítá, že oba se věnovali vlastnímu podnikání už delší dobu a nadaci to nijak nenarušilo.

Otazník visí také nad tím, jak si Gatesovi rozdělí majetek, který časopis Forbes odhaduje na 130,5 miliardy dolarů (2,8 bilionu korun). Pár velkou část majetku směřuje právě na charitu. Gates pak v minulosti investoval například do biotechnologické společnosti Amyris nebo do výzkumu Alzheimerovy choroby.

Jak informoval server Business Insider, Gates si v průběhu let za peníze pořídil třeba sbírku luxusních aut, soukromý letoun, honosné bydlení ve Washingtonu nebo přímořské sídlo v kalifornském Del Mar. Prostřednictvím firmy Cascade Investment firmy také údajně spoluvlastní část řetězce Four Seasons.

