Gatesová může rozvodem získat až 1,4 bilionu. Rozluka otřese nadací i světem financí

Bill a Melinda Gatesovi se chystají i po rozvodu dál společně řídit svou charitativní nadaci, která patří k největším na světě. Někteří experti se podle agentury Reuters obávají vlivu rozpadu jejich manželství na charitativní projekty, jež ovlivňují životy tisíců lidí v méně rozvinutých zemích. Nejasno je podle amerických médií i v tom, jak si rozdělí společný majetek.

Nadace Billa a Melindy Gatesových je jedna z nejvlivnějších humanitárních organizací na světě, za víc než 20 let existence vynaložila přes 50 miliard dolarů (přes bilion korun) na podporu globálních programů zlepšování zdravotní péče po celém světě.

Podpořila například široce uznávané programy zaměřené na vymýcení malárie či dětské obrny, je zastáncem rozšíření očkování v nejméně vyspělých zemích a angažuje se i v boji proti hladu. Loni vynaložila 1,75 miliardy dolarů (37,6 miliardy korun) na pomoc proti dopadům pandemie covidu-19.

Nadace v pondělí uvedla, že Bill i Melinda zůstanou spolupředsedajícími a správci nadace. "Budou nadále spolupracovat při utváření a schvalování strategií nadace, budou prosazovat její témata a stanovovat její celkové směřování," píše se v oznámení nadace.

Někteří experti se však obávají možných dopadů rozpadu jejich manželství na fungování organizace. "Rozvod Gatesových bude mít za důsledek víc než převrácení života jedné rodiny. Dotkne se světa podnikání, vzdělávání, veřejného zdraví, občanské společnosti, filantropie a dalších," řekl agentuře Reuters Anand Giridharadas, který ve svých knihách kritizuje moc nejbohatších lidí.

Zatím není jasno, jak si Gatesovi rozdělí obrovský majetek. Americká média píší, že podle zákonů státu Washington, kde pár sídlí, patří veškerý majetek nabytý Billem a Melindou v průběhu manželství do společného jmění. Pár se může na rozdělení majetku dohodnout ve zvláštní rozvodové dohodě, což Gatesovi zřejmě udělají, vyplývá to podle médií z dokumentů, jež podali k soudu v Seattlu.

"Toto manželství je nenávratně rozbité," uvedla Melinda v žádosti o rozvod. "Žádáme soud, aby manželství rozpustil a prohlásil svazek za ukončený k datu stanoveném v naší rozvodové dohodě," pokračuje. Detaily z dohody se zatím nedostaly na veřejnost. Agentura Reuters uvedla, že žádost o rozvod podali krátce poté, co nejmladší z jejich tří dětí dosáhlo plnoletosti.

Média uvádí jako možný příklad budoucího uspořádání majetku Gatesových nedávný rozvod nejbohatšího člověka na světě a majitele firmy Amazon Jeffa Bezose a MacKenzie Scottové, kteří sídlí rovněž ve Washingtonu. Bezos dal v roce 2019 Scottové čtvrtinu svých akcií Amazonu, čímž se jeho exmanželka stala třetí nejbohatší ženou na světě.

Pokud by si Gatesovi rozdělili Billův majetek rovným dílem, byla by Melinda ještě bohatší než Scottová a disponovala by jměním v hodnotě přes 65 miliard dolarů (téměř 1,4 bilionu korun), uvádí časopis Forbes.

Gatesovi se v minulosti zavázali, že většinu jmění darují na charitu. List The Washington Post před několika lety napsal, že mají v plánu každému ze svých dětí zanechat dědictví v hodnotě deseti milionů dolarů (214 milionů korun), což je jen zlomek z jejich současného majetku.

Video: Bill a Melinda Gatesovi prožili ve společném manželství 27 let