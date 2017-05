Počet možných přesčasů ve Škodě klesl na polovinu, dohodli se odboráři

před 10 minutami

Odboráři našli s automobilkou kompromis ve všech projednávaných bodech kolektivního vyjednávání a uzavřeli dohodu. Od května se maximální počet přesčasů snížil ze 120 na 60 hodin. Rovněž se i prodloužila bezpečnostní přestávka pro zaměstnance pracující při vyšších teplotách.

Mladá Boleslav - Zaměstnancům automobilky Škoda Auto se s platností od 1. května snížil počet možných přesčasů v rámci flexikontových směn, tedy směn navíc, na polovinu. Doteď mohli ročně odpracovat až 120 hodin nad rámec své pracovní doby, nově to bude šedesát.

Prodloužila se i tepelná přestávka, tedy bezpečnostní přestávka pro lidi pracující ve vyšších teplotách, z pěti na deset minut.

Odboráři našli s automobilkou kompromis ve všech projednávaných bodech kolektivního vyjednávání a uzavřeli dohodu. Uvedl to asistent předsedy Odborů Kovo MB Milan Šprencl.

Kolektivní vyjednávání se letos netýkalo mezd. Mzdové podmínky pro letošní rok byly dohodnuty již loni s tím, že tarify vzrostly o tři procenta již od ledna letošního roku.

Zásadním problémem letošního vyjednávání byla flexikonta, která automobilce pomáhají být flexibilnější v případě výkyvů produkce. Zaměstnanci tak někdy pracují nad limit nebo pod limit své pracovní doby a ve sjednaném období se pracovní doba musí vyrovnat. Vyrovnávacím obdobím je dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

V poslední době zaměstnanci pracovali převážně jen nad limit své pracovní doby kvůli vysoké poptávce po vozech Škoda. Automobilka tyto směny pracovníkům kompenzuje bonusovými příplatky.

Kvůli vzájemné neshodě ve flexikontech se od začátku dubna nekonaly noční směny z pátku na sobotu. Odboráři s automobilkou odmítali o tomto bodě jednat dříve, než budou projednány všechny ostatní body.

Díky vyjednávání se také zvýšila odměna za flexikontovou směnu, a to o 400 korun. Za noční směnu tak zaměstnanec dostane 1200 korun, za ranní 1300 korun. Za ranní směnu je odměna vyšší, protože směna více narušuje zaměstnancův den. Podle Šprencla by za případnou sobotní dopolední nebo odpolední směnu byla odměna ještě vyšší. Tento systém je ve firmě zaveden již řadu let.

V rámci vyjednávání byla také zvýšena odměna při odchodu do důchodu nebo do invalidního důchodu pro zaměstnance, kteří ve firmě pracovali nepřetržitě delší dobu. Po deseti letech zaměstnání dostane pracovník dva průměrné výdělky, po čtyřiceti letech zaměstnání pět průměrných platů. Průměrná hrubá dělnická mzda je ve Škodovce 36 tisíc korun.

Zaměstnanci mladoboleslavské automobilky dostanou letos také rekordní bonus 41 tisíc korun hrubého. Jde o meziroční nárůst o 37 procent. Kromě výplaty variabilního bonusu obdrží zaměstnanci již dohodnutou jednorázovou platbu 4000 korun. Za duben tak zaměstnanci v květnu obdrží ke svému platu dalších 45 tisíc korun.

Podle odborářů investuje Škoda také dva miliony eur na zlepšení pracovních podmínek a ergonomie, včetně rozšíření chráněných míst.

Automobilka se s odboráři dohodla i na proplácení mzdy v případě nemoci. Nově tak zaměstnancům bude firma náhradu mzdy vyplácet již od třetího dne. Dosud to bylo od čtvrtého dne.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí, z toho přes 20 tisíc v Mladé Boleslavi.