Obchody možnost zavřít až ve 23:00 nevyužijí. Fronty nejsou jen díky posilám, tvrdí

Od pondělí platí možnost obchodů mít otevřeno do 23 hodin, z velkých řetězců toho využije pouze Tesco. Penny Market ani Globus zatím o prodloužení provozní doby neuvažují. V prodejnách nadále platí omezení plochy 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Fronty se podle řetězců netvoří, situaci však zvládají jen za cenu zvýšených mzdových nákladů - musely povolat posily za pokladny i k pultům.

Penny Market fungování posunul u obchodů, které před omezením zavíraly v tuto dobu. Podle mluvčího společnosti Tomáše Kubíka se to týká zpravidla obchodů ve větších městech, v menších obchody zavírají ve 20:00, uvedl. Další úpravu provozní doby řetězec podle něj v současné době neplánuje.

Hypermarkety Globus od středy rovněž znovu fungují do 21:00. "Aktuálně neuvažujeme, že bychom otevírací dobu urychleně prodlužovali, a to zejména s ohledem na naše zaměstnance, kteří si tento týden prošli už tak nelehkým obdobím spjatým s regulací zákazníků a dalšími změnami. Případné prodloužení nevylučujeme v exponovaném prosincovém období, anebo v reakci na vývoj zákaznické frekvence následujících dnů," řekla mluvčí společnosti Lutfia Volfová.

Možností mít otevřeno až do 23:00 využije například Tesco, a to zejména u prodejen, které před restrikcemi fungovaly do půlnoci nebo non-stop. Albert u svých hypermarketů prodlouží provoz do 22:00. Také prodejny Kaufland budou stejně jako před omezením fungovat do 22:00.

Billa u obchodů, které dříve fungovaly déle než do 21:00, pravděpodobně zavede zpět standardní provozní dobu. O případném prodloužení do 23:00 bude společnost teprve jednat, uvedla její mluvčí Dana Bratánková.

Fronty se netvoří za cenu zvýšených nákladů

Kromě delší otevírací doby se pravidla nemění, v prodejnách nadále platí omezení plochy 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Fronty se podle zástupců řetězců netvoří. Obchodníci situaci však zvládli za cenu zvýšených mzdových nákladů a plného nasazení pracovních sil, řekl ředitel obchodů Albert Jiří Mareček.

Frontám podle Marečka zabránilo zvýšení počtu pokladních a pracovníků u pultů s lahůdkami. Najmout museli také koordinátory před prodejny. "My jsme situaci zatím velmi dobře zvládli za cenu navýšených mzdových nákladů o vysoké jednotky milionů korun za těchto pár dní," řekl Mareček.

Prodejci se obávali tvoření front i toho, že část zákazníků nebudou schopni obsloužit. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza odhadoval, že by se do obchodů nemuselo dostat 20 až 30 procent lidí.

Některé řetězce se rozhodly, že budou počet zákazníků regulovat pomocí napočítaných vozíků. Každý člověk proto například v obchodech Kaufland, Billa nebo Penny musí mít při vstupu do prodejny vozík. Pracovníci ochranky tak mohou dodržování opatření lépe kontrolovat. Tesco či Globus hlídá kapacitu pomocí elektronických počítadel v tabletech či kamerách u vstupů. O obsazenosti prodejen tyto řetězce informují na obrazovkách.

Vláda v pátek v rámci protiepidemického systému (PES) schválila změnu z nejvyššího, pátého stupně pohotovosti na čtvrtý, který začal platit od pondělí. Posunula se doba zákazu vycházení z dosavadních 21:00 na 23:00, do kdy mohou být otevřené i obchody se základními potřebami jako jsou potraviny, lékárny, drogerie či optiky.

V řetězcích, kde je vyžadován vstup s vozíkem, platí od pondělí výjimka například pro matky s kočárky, a děti do šesti let. Maloobchodní prodej je povolen od pondělí do soboty, v neděli musejí obchody zůstat zavřené. Možný je také provoz výdejen zboží.