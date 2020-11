Stravenky čeká revoluce. Paušál u nejoblíbenějšího českého benefitu dostal zelenou

Sněmovna schválila takzvaný stravenkový paušál jako alternativu k současným stravenkám. Zaměstnavatelé si tak budou moci sami zvolit, zda svým zaměstnancům na stravování přispějí stravenkami, nebo nezdaněnou hotovostí. Jeho schválení vítají podnikatelské organizace. Proti jsou naopak stravenkářské firmy či odbory. Zavedení paušálu musí ještě posoudit Senát a zákon musí nakonec podepsat prezident.

Stravenkový paušál, který v Česku budí značné emoce, je součástí daňového balíčku. Ten obsahuje rovněž nové sazby u daně z příjmů, zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků nebo snížení sazby spotřební daně z motorové nafty.

Samotný paušál pochází z pera ministerstva financí a od roku 2021 se má stát alternativou ke stravenkám. Daňové zvýhodnění by v jeho případě mělo zůstat stejné jako u stravenek - v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den.

Zaměstnanci by hotovost dostávali vyúčtovanou samostatně, protože by na rozdíl od mzdy nepodléhala povinným odvodům a daním.

"Řadu malých zaměstnavatelů odrazuje zbytečné papírování a vysoké poplatky, které by museli platit stravenkářským firmám. Pokud budou zaměstnancům poskytovat příspěvek na stravování v penězích, obojímu se vyhnou," uvedla v lednu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministerstvo již počátkem roku paušál hájilo slovy, že po změně systému volají provozovatelé hospod a restaurací, protože platí stravenkářským firmám provize pět až sedm procent. "Ty v České republice zaujímají oligopolní postavení na trhu a drtivou většinu svých zisků v řádech stovek milionů korun ročně zpravidla vyvádějí do zahraničí. Stravenkový paušál do budoucna stravovacím zařízením od těchto nákladů uleví," uvedlo ministerstvo.

Stravenky jsou v současnosti nejrozšířenější firemní benefit v Česku, dostává je kolem 1,3 milionu lidí.

Srovnání daňových výhod

Mezi podporovatele stravenkového paušálu patří také Asociace hotelů a restaurací, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Hospodářská komora či Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

Podnikatelské organizace poslance tento týden vyzvaly k jeho schválení, rozhodnutí sněmovny proto vítají. "Stravovací paušál jistě pomůže spoustě zaměstnanců i zaměstnavatelů. Už jen tím, že srovná možnost čerpání daňových výhod," řekl předseda AČTO Pavel Březina.

Paušál pozitivně hodnotí například obchodní ředitel nové benefitní karty LemonPay Petr Skoč. Díky paušálu podle něj dostanou prostor nové služby a zefektivní se ty stávající a pomůže i českým restauracím. "Mnoho firem bude chtít mít přehled o tom, za co budou jejich zaměstnanci utrácet příspěvky na stravování. Stravenkový paušál tak berou jako možnost pro změnu," doplňuje.

Výpadek z rozpočtu za 20 miliard

Naopak proti paušálu se staví mimo jiné Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Její předseda Miroslav Sedlák prohlásil, že jeho zavedení může znamenat pro státní rozpočet výpadek desítek miliard korun. Zároveň hrozí, že bude využit k optimalizaci mezd.

"Obzvlášť v kontextu současné situace, kdy stravovací paušál může znamenat pro státní rozpočet další výpadek 20 miliard korun, nám přijde jeho zavedení, které nemá pro stát žádný přínos, zcela nezodpovědné. Analýzy a průzkumy hovoří jasně," uvedl Sedlák.

"Zákon byl v tuto chvíli přijat pouze Sněmovnou, odchází do Senátu, který má 30 ní na to, aby zvážil hrozby, které tato změna přináší a které budou značné. A diskuze bude určitě náročná, protože celkové dopady daňového balíčku představují deficit dalších 150 miliard do státního rozpočtu. Navíc, zavedení stravovacího paušálu zasáhne silně i gastro sektor, pro který to bude po covidovém zavření znamenat další snížení obratů, zvlášť v době obědů," říká mluvčí stravenkářské společnosti Edenred Daniel Pedret. "Budeme se snažit vysvětlit představitelům Senátu, že stravovací paušál by měl mít pravidla a být využit účelově na jídlo během pracovního dne. To je i cesta, která může pomoct i restauracím," dodává.

"Pokud stravovací paušál projde i Senátem a bude zaveden, tak se vážným způsobem naruší systém podpory stravování zaměstnanců v České republice," dodává prezident konkurenční firmy Sodexo ČR Daniel Čapek.

Ten v říjnu v rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz uvedl, že paušál žádným způsobem nezaručuje využití nezdaněných peněz na jídlo a zaměstnanci s hotovostí se prakticky přestanou stravovat v restauracích či kantýnách.

"Stravovací paušál bude nahrávat nákupům v zahraničních řetězcích, protože se lidé budou snažit ušetřit," uvedl dále v rozhovoru. "Dle průzkumů by jen šest procent lidí peníze navíc k výplatě utratilo za stravování v restauraci a nic by nezabránilo třeba tomu, nakoupit si za ně alkohol nebo tabákové výrobky," upozornil.

Kritiku ministerstva, že francouzské stravenkářské firmy vyvádějí své zisky do zahraničí, považuje Čapek ze Sodexa za účelové. "Protože přece drtivá většina zahraničních firem - a ty jsou páteří české ekonomiky - odvádí své zisky zakládajícím společnostem a nikdo se nad tím nepozastavuje. To, co jsme vyplatili naší mateřské společnosti v minulých letech, je v porovnání s jinými odvětvími naprosto zanedbatelné," dodal.