Pavel podepíše snížení valorizace důchodů. Návrh by měl prozkoumat Ústavní soud, míní

Prezident Petr Pavel se rozhodl podepsat spornou vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů. Je ale nezbytné, aby zákon přezkoumal Ústavní soud, řekl na tiskové konferenci ve středu v Hrzánském paláci. Pokud by se opozice nakonec neobrátila v souvislosti s novelou na soud, učiní tak Pavel.

Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová už oznámila, že poslanci ústavní stížnost podají, a to kvůli retroaktivitě a způsobu projednání.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodnil snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.

Pavel uvedl, že rozumí právním námitkám opozice, která je podle něj přesvědčena o tom, že vláda prosadila novelu protiústavním způsobem z důvodu retroaktivity a projednání ve stavu legislativní nouze ve sněmovně. "Skutečně v tomto případě byl použit sporným způsobem," řekl Pavel.

Za pravdu ale dává i vládě. "Její argumenty, stejně jako argumenty ekonomických odborníků, hovoří jasně o tom, že zpomalení růstu penzí za stávající situace je nezbytné," poznamenal prezident. Mimořádná valorizace by podle něj znamenala růst penzí zejména u seniorů s nejvyššími příjmy.

Novela navíc podle hlavy státu umožní vládě, aby do budoucna zpracovala valorizační vzorec výhodný pro příjemce důchodů v nejnižších kategoriích. Bylo by také podle Pavla nesolidární, aby důchody rostly výrazně rychleji, když nerostou příjmy dalších ohrožených skupin, jako jsou samoživitelé, lidé se zdravotním postižením, případně mladé rodiny s dětmi.

Pavel má výhrady kvůli tomu, že kabinet o celé záležitosti nedostatečně komunikoval. Vadí mu i to, že vláda nezahrnula potřebné peníze na mimořádnou valorizaci penzí do rozpočtu, přestože na to byla opakovaně upozorňována.

V případě, že by Pavel novelu vetoval, sněmovna by už pravděpodobně nestihla přehlasovat jeho postoj včas. Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve Sbírce zákonů do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.

Pavel také uvedl, že je připraven sloužit jako zprostředkovatel debaty mezi koalicí a opozicí o úpravě valorizačního mechanismu a důchodové reformě, pokud by vázla. Jde o věci, které budou výrazně ovlivňovat dlouhodobou stabilitu veřejných financí a důstojnost vyplácených penzí, míní.

Pavel navrh zmrazení platů politiků

Prezident také vyzval vládu, aby s opozicí nalezla řešení v otázce zmrazení platů ústavních činitelů. Není podle něj možné snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat platy ústavních činitelů na současné výši. Vládu na tiskové konferenci zkritizoval za to, že minulý týden zamítla koaliční většinou zařazení návrhu opozice na projednání platů ústavních činitelů na jednání sněmovny.

Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že je připraven jednat i za účasti hlavy státu o principu nastavení platů politiků. Podle šéfky poslanců opozičního hnutí ANO Jurečka na společné schůzce zmínil, že chce širší politické jednání svolat.

V pátek zařazení zmrazení platů politiků na pět let na mimořádnou schůzi navrhlo opoziční hnutí ANO. Koalice to většinou jednoho hlasu odmítla. Pavel řekl, že se znepokojením přijal zprávu o tom, že vládní koalice díky své většině ve sněmovně odmítla zařazení bodu o zmrazení platů ústavních činitelů na jednání dolní komory Parlamentu.

"Jsem přesvědčen o tom, že v této tíživé době není možné na jednu stranu snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat růst platů ústavních činitelů. A proto vyzývám vládu, aby s opozicí projednala úpravu, která zajistí, že se na úsporách budeme bez rozdílu podílet všichni," uvedl.

Video: Petr Pavel podepsal novelu zákona o snížení valorizace důchodů (15. 3. 2023)