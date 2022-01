Měsíčně stokoruny navíc. Kalkulačka spočítá, o kolik se letos zvýší důchod

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvyšují v průměru o 805 korun. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 milionu vyplácených důchodů. Není potřeba o zvýšení žádat, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ho provede automaticky.

Pro připomenutí: Důchod se skládá ze základní výměry, což je pevně stanovená část důchodu pro všechny, a pak z procentní výměry, která závisí na konkrétním průběhu pojištění. Platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu.

Důchody starobní (včetně předčasných), invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí se zvyšují takto:

základní výměra důchodů o 350 na 3900 korun měsíčně, procentní výměra všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše, procentní výměra se navíc zvyšuje o dodatečnou částku 300 korun. V případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze jednou.

Na rozdíl od předcházejících let nenáleží zvýšení důchodů až od lednové splátky, ale díky změně zákona o důchodovém pojištění již od 1. ledna 2022. Takže důchodci dostanou v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. ledna 2022 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti.

Mimořádná valorizace možná už v červnu

Důchody se pravděpodobně zvýší v letošním roce ještě jednou, zcela mimořádně kvůli vysoké inflaci. Zákon totiž uvádí, že pokud ceny zboží a služeb rychle rostou, může k valorizaci dojít i v mimořádném termínu.

Podmínkou je, že ceny vzrostou nejméně o pět procent oproti poslednímu měsíci, který byl zohledněn pro lednovou valorizaci. Tedy konkrétně oproti červnu 2021.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím počítalo v rámci mimořádné valorizace se zhruba 12 miliardami korun a se zvýšením důchodů od července, ale možná k tomu dojde už v červnu, pokud by lednová inflace překročila 6,6 procenta. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové by si pak mimořádná valorizace důchodů v takovém případě vyžádala zřejmě 17 až 17,5 miliardy korun z rozpočtu.

V případě mimořádné valorizace v létě letošního roku by se zvýšila pouze procentuální výměra, a to výši meziměsíčního součtu přírůstků inflace převyšující pět procent. O pár set korun by si penzisté opět polepšili.