Od lotynky k loterii. Hazard v Česku bují, nejoblíbenější ale zůstávají automaty

Objem sázek v Česku byl loni proti roku 2000 více než čtyřnásobný. Zatímco loni dosáhl 249,5 miliardy korun, v roce 2000 to bylo 60,5 miliardy. Nejvíce připadá dlouhodobě na automaty (loni 58 procent), v poslední době roste podíl kurzových sázek (loni 28 procent). Nejvyšší výhra v Česku padla v roce 2015 v Eurojackpotu, sázející vyhrál v přepočtu 2,466 miliardy korun. Před sto lety se uskutečnil první tah Československé třídní loterie.

Na českém území se dalo sázet už za Rakousko-Uherska, takzvaná malá loterie neboli lotynka se tehdy těšila velké oblibě. Nová Československá třídní loterie se konala dvakrát za rok. Podle informací společnosti Sazka tehdy tato loterie jako jediná na světě vyplácela výhry v hotovosti bez srážek. V rakouské loterii přišel výherce o pětinu.

"Nejvyšší příjmy měla československá loterie v letech 1926-27, kdy čistý zisk přesáhl 22 milionů korun. Další růst nepříznivě ovlivnila hospodářská krize ve 30. letech," píše Sazka. Podle archivních materiálů České televize činila v roce 1920 maximální výhra 100 tisíc korun.

Ve Sportce, která se poprvé losovala 22. dubna 1957, byla maximální možná výhra dlouho nižší. Ze začátku byla 40 tisíc korun, v roce 1961 byla dokonce přechodně snížena na 15 tisíc korun. Od roku 1963 to bylo 80 000 korun, od roku 1965 pak 200 000 korun. Ke každému ze 49 čísel byl přiřazen jeden konkrétní sport podle abecedy. Jedničku měly boby, například fotbal měl číslo 14, hokej 19.

Nejvyšší výhra ve Sportce padla v září 2013 na Chrudimsku. Výherce pomocí náhodných tipů získal 399,9 milionu korun. "Zatímco na konci 60. let by lidé na maximální výhru vydělávali 105 měsíců, v roce 2013 by člověk s průměrným platem musel teoreticky šetřit 1326 let," uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann. Později byl stanoven maximální jackpot na 250 milionů korun.

Od října 2014 se dá u Sazky sázet také evropská loterie Eurojackpot. Už v květnu 2015 v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 2,466 miliardy korun. To je suverénně nejvyšší výhra, která byla v Česku dosažena. Letos v červnu vyhrál další sázkař zhruba o miliardu méně.

Server BBC sepsal pět historicky nejvyšších výher v USA:

1,58 miliardy dolarů - Částka byla v roce 2016 rozdělena mezi tři vítěze.

758,7 milionu dolarů - Matka dvou dětí z Massachusetts vybrala vítězná čísla podle data narození svých příbuzných.

656 milionů dolarů - V roce 2012 rozdělila loterie Mega Millions částku mezi tři vítěze.

648 milionů dolarů - V roce 2013 si dva šťastlivci rozdělili částku z loterie Mega Millions.

590,5 milionu dolarů - Žena z Floridy ve svých 84 letech zvítězila v loterii Powerball.

Po listopadu 1989 se v tehdejším Československu otevřely možnosti kurzového sázení, které bylo do té doby oficiálně zakázané. Už v roce 1990 založil Michal Horáček sázkovou společnost Fortuna, ještě téhož roku otevřel v pražské pasáži Černá růže první pobočku. O rok později vznikl v Berouně Tipsport, dnes podle tržeb jednička na českém trhu.

Podíl kurzového sázení na celkových sázkách postupně roste, loni dosáhl s 69,5 miliardy korun 27,8 procenta. Zlom přišel v roce 2009, kdy bylo povoleno sázení na internetu. Zatímco sázky na kamenných pobočkách od té doby klesly o zhruba 30 procent, na internetu se zvýšily více než desetinásobně. Loni tvořily 91 procent všech kurzových sázek.

Podle zprávy o závislosti na hazardních hrách je v Česku patologických hráčů bezmála 60 tisíc. Sázení a hraní pak nemá pod kontrolou asi 13 tisíc mladých lidí do 18 let.