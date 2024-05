Zkušený ekonom se sovětskou mentalitou. Kdo nahradí věrného Šojgua v čele obrany

Vedení ruského ministerstva obrany projde po dvanácti letech obměnou. Dosavadního ministra Sergeje Šojgua nahradí první místopředseda vlády Andrej Belousov, rozhodl ruský prezident Vladimir Putin. Pětašedesátiletý Belousov je zkušený ekonom, jeho jmenování do funkce podle expertů značí, že chce mít šéf Kremlu v době více než dva roky trvající invaze lepší dohled nad obrannými výdaji.

Belousov od roku 2020 působí jako první místopředseda vlády v kabinetu Michaila Mišustina. Na jaře 2020 krátce Mišustina, který onemocněl covidem-19, zastupoval i v roli premiéra.

Jako první místopředseda měl na starosti například vypracování hlavních směrů sociálně-ekonomického rozvoje země, jednotnou peněžní, úvěrovou a měnovou politiku nebo regulaci finančních trhů. Odpovídal také za státní politiku v oblasti státní statistiky, dopravy či protiopatření proti západním sankcím.

Před jmenováním do Mišustinovy vlády pracoval jako Putinův ekonomický poradce. Od května 2012 do června 2013 byl ministrem hospodářského rozvoje v kabinetu Dmitrije Medveděva.



"Není hloupý. Má matematické myšlení, ale jeho mentalita je docela sovětská. Má takovou hloupou představu o spravedlnosti - pokud někdo vydělává hodně peněz, musíte mu je vzít. Na můj vkus je to trochu jako Čína," popsal Belousova pro list Financial Times bývalý vysoký představitel Kremlu, který si nepřál být jmenován.

Podle deníku Financial Times výměna ministrů naznačuje, že Putin chce "zásadní posun v řešení invaze na Ukrajinu". Podle listu chce mít s ekonomem v čele ministerstva obrany větší kontrolu nad rekordními ruskými výdaji na zbrojení.

Ruský válečný zpravodaj Jurij Kotenok na sociální síti Telegram napsal, že Belousov bude mít na starosti audit celého finančně-ekonomického úseku ministerstva. "V tom se vyzná víc než dobře. Je to profesionální ekonom na špičkové úrovni a etatista (zastánce aktivního zasahování státu do hospodářského a politického života společnosti - pozn. red.)," míní Kotenok.

Americký Institut pro výzkum války uvedl, že navržení dosavadního prvního místopředsedy na post ministra obrany nasvědčuje tomu, že Putin podniká kroky k mobilizaci ruské ekonomiky a zbrojního průmyslu pro vleklou válku na Ukrajině a budoucí konfrontaci s NATO.

Belousov je stejně jako Šojgu, který resort vedl od roku 2012, na západních sankčních seznamech. Ani jeden nemají armádní zkušenosti, končící ministr ale vždy rád veřejně vystupoval v uniformách.

Západní média od začátku války v únoru 2022 několikrát spekulovala o Šojguově výměně. Šojgu bude nově jmenován tajemníkem prezidentovy bezpečnostní rady. Tuto funkci dosud zastával Nikolaj Patrušev, který byl stejně jako Šojgu považován za Putinova vlivného spojence.

Americký vojenský analytik Michael Kofman z think-tanku Carnegie Endowment míní, že výměna šéfa resortu obrany ukazuje, že "je jasné, že ruské ekonomické elity si v této válce vedou mnohem lépe než ty vojenské". "Šojgu byl neschopný, ale loajální," řekl.

Podle něj se schyluje také k výměně náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Míní, že si Belousov bude chtít do pozice dosadit vlastního člověka.

Belousov vystudoval ekonomii na Lomonosovově státní univerzitě v Moskvě. Později získal doktorát z ekonomie. Kariéru zahájil jako mladší vědecký pracovník v Ústředním ekonomicko-matematickém ústavu Akademie věd SSSR. Později působil například v Ústavu ekonomiky a prognózování vědeckotechnického pokroku Akademie věd SSSR.

V letech 2000 až 2006 byl generálním ředitelem Centra makroekonomických analýz a krátkodobých prognóz a současně externím poradcem premiérů Ruské federace. Až do roku 2012, kdy se stal členem vlády, byl ředitelem odboru ekonomiky a financí úřadu vlády.

