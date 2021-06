V Česku je první Au-tomat, vydává zlato. Po pádu kryptoměn se k němu investoři vrací

Stejně jako si vybíráte hotovost z bankomatu, můžete si nyní vybrat i zlato. V peněžní zóně v pražském obchodním centru Nový Smíchov stojí mezi bankomaty první automat, ze kterého vypadne drahý kov v ochranném obalu. Je teď ale vhodné ho nakupovat?

Cena zlata se už řadu měsíců drží na vysokých hodnotách. Jen loni se zvýšila o 25 procent a v současnosti se pohybuje okolo 1900 dolarů, tedy asi 39 500 Kč za troyskou unci. Investoři o něj mají stále zájem. V době krize to tak bývá. Lidé chtějí část svých úspor dát do komodity, která i přes citelné výkyvy dokáže z dlouhodobého hlediska uchovávat hodnotu.

"Nápadu vytvořit první Au-tomat (au - chemická značka zlata) nahrálo také období covidových lockdownů, které urychlilo automatizaci a digitalizaci v prodeji zboží i komodit," uvedl k novince Martin Stránský ze společnosti Gold.plus, která s přístrojem přišla.

Tvrdí, že je první svého druhu na světě. "Několik obchodníků po světě se o něco podobného pokoušelo, například v Dubaji, ale nikdy nedosáhli našich technologických kvalit a uživatelského komfortu," chlubí se investor Stránský s tím, že společnost bude Au-tomaty dále rozšiřovat.

"Plánujeme brzy umístění dalších pěti přístrojů v Brně, v Olomouci, Bratislavě, Prešově a ještě jeden bude také v Praze. Příští rok navíc chystáme i expanzi do zahraničí," dodává investor, který věří, že osloví nové zákazníky.

Přímo v Au-tomatu jde zatím platit jen v hotovosti. Vybrat si můžete zlaté slitky o hmotnosti jednoho či deseti gramů nebo jedné troyské unce. Gram zlata nyní vyjde na 1800 korun. Cena se bude měnit - odvíjí se od standardů gramových slitků na trhu a od aktuálního kurzu.

Zlato je na dlouho, může být rodinným pokladem

Má ale smysl zlato teď nakupovat, když jeho cena je vysoká? Podle šéfa společnosti Golden Gate Libora Brůny se centrální banky snaží nastartovat ekonomiku záplavou nových peněz a vlády přidávají rozsáhlou rozpočtovou stimulaci. "Proto začíná zrychlovat inflace a rostou inflační očekávání, což je tradičně prostředí, ze kterého drahé kovy dlouhodobě profitují," domnívá se Brůna.

"Poptávka po zlatu je živená velmi racionálními obavami jednak z růstu cenové hladiny, jednak výhledově i z problémů monetárního systému v důsledku předlužení. A pokud do toho bude dlouhodobě sílit i kurz dolaru k většině měn, pak to bude další faktor zdražování zlata v národních měnách," míní ekonomka Next Finance Markéta Šichtařová.

Předpokládá, že by mohla být překonána i historická maxima zlata z loňska, kdy se vyšplhalo na sumu 2060 dolarů za unci. "Poptávka po reálných aktivech totiž stále roste. A tak dlouho, dokud mezi lidmi bude hodně peněz, a to mezi nimi je, a dokud hlavní světové centrální banky budou dál uvolňovat svou monetární politiku, tak poptávka po reálných aktivech dál poroste. Předpokládám tedy, že drahé kovy a zejména zlato mezi nimi ještě dál budou zvyšovat svoji cenu," dodala ekonomka.

Podle Lukáše Jankovského ze společnosti Zlaťáky lze do zlata vložit peníze téměř v každé době, je ovšem nutné počítat s tím, že vynaložené prostředky nebudou potřeba v dlouhém časovém horizontu. Vyplatí se ho nakupovat spíše postupně, aby bylo možné sledovat vývoj situace na trhu.

"Zlato je velmi specifický kov, který pozornost přitahuje vždy a za každé situace. Ještě před několika měsíci zlato všichni odepisovali kvůli kryptoměnám. Zlato je ale přirozená součást portfolia každého investora, a stejně jako s akciemi je velmi složité načasovat jeho nákup. I přes to, že se nyní obchoduje na vyšších úrovních, potenciál k dalšímu růstu rozhodně vyloučit nelze. Je však nutné uvažovat dlouhý investiční horizont," míní Tomáš Daňhel, analytik Saxo Bank.

Jak doplňuje Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management, zlato je dosti komplikované investiční aktivum, nicméně mu "nahrává" rostoucí inflace.

"V dnešní době bezprecedentního tištění nekrytých peněz klíčovými centrálními bankami roste inflace. V Česku i USA se momentálně míra inflace pohybuje výrazně nad inflačními cíli centrálních bank. A je to právě zlato, kterému se v předchozích historických epizodách výrazně zvýšené inflace velice dobře dařilo minimálně udržet reálnou kupní sílu úspor," vysvětluje Stupavský.

Nebál by se tedy alokovat tři až pět procent úspor do fyzického zlata prostřednictvím investičních mincí či slitků. "Více bych nedával, neboť zlato je jako investiční aktivum v krátkodobém horizontu enormně volatilní, tedy jeho cena výrazně kolísá. Navíc zlato nenese žádný průměrný výnos, jako dividendy, úroky či nájemné, a navíc je potřeba počítat s náklady na jeho uskladnění. Se zlatem je opravdu potřeba počítat s horizontem minimálně 15 až 20 let. Je to spíše taková mezigenerační záležitost a budování malého rodinného pokladu," dodává expert.