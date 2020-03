Aerolinky hledají cesty, jak snížit náklady. Některé propouští, jiné sahají po úvěru

Letecká společnost Norwegian Air kvůli dopadům šíření nového koronaviru přechodně propustí až polovinu z 11 tisíc zaměstnanců a zruší další čtyři tisíce letů. Francouzsko-nizozemský letecký přepravce Air France-KLM zase oznámil, že kvůli negativním dopadům na své finance čerpá úvěr 1,1 miliardy eur (28,8 miliardy Kč).

"Musíme zvážit všechna možná opatření ke snížení nákladů. To bohužel také zahrnuje dočasné propuštění až 50 procent našich zaměstnanců. Ten počet se ještě může zvýšit," uvedla společnost Norwegian Air, která je podle počtu pasažérů třetí největší nízkonákladovou leteckou společností v Evropě, po Ryanairu a easyJetu.

Cestovní omezení a klesající poptávka po létání vyvolaná obavami z nemoci Covid-19, kterou virus způsobuje, tvrdě doléhají na hospodaření leteckých firem po celém světě. Bojují s ním propouštěním, zmrazením náborů nových zaměstnanců, nabídkami předčasných odchodů do důchodu nebo neplaceným volnem.

Francouzsko-nizozemský letecký přepravce Air France-KLM kvůli negativním ekonomickým dopadům způsobeným koronavirem sáhl na svůj revolvingový úvěr, ze kterého čerpá 1,1 miliardy eur (28,8 miliardy Kč).

"Skupina Air France-KLM má z celkové likvidity nyní k dispozici více než 5,5 miliardy eur, aby mohla čelit dalšímu vývoji," uvedla společnost. Jakoukoli pomoc firmě nabídl francouzský ministr financí Bruno Le Maire.

Aerolinky v USA ruší spoje do Evropy

Americkými aerolinkami zase otřáslo nařízení prezidenta USA Donalda Trumpa, kvůli kterému některé z nich ruší asi 50 procent letů do Evropy. Šéf Bílého domu oznámil, že Spojené státy od pátku nebudou na své území pouštět většinu lidí z Evropy. Zákaz platí 30 dnů a týká se lidí ze schengenského prostoru volného pohybu, kam patří i Česká republika. Znamená to, že omezení se netýká letů z Británie a Irska. Lidé z EU však nařízení nemohou obejít, protože zákaz se týká všech, kteří 14 dnů před cestou pobývali v některé ze zemí schengenského prostoru.

Trumpovo nařízení už tak špatnou situaci leteckých společností ještě zhorší. Americká společnost United Airlines varovala, že potíže lze čekat i na vnitrostátních linkách ve Spojených státech, protože s dalším šířením koronaviru se zavírají turistické atrakce, jako jsou například zábavní parky Walt Disney v Kalifornii a na Floridě.

Aerolinky American Airlines a United chtějí v příštím týdnu do Evropy létat podle původních letových řádů, v dubnu ale kapacity na linkách do Evropy sníží zhruba o 50 procent. American Airlines na léto sníží i kapacity na ostatních trasách, tedy nejen do Evropy. Celkem to bude zhruba o 34 procent. Výrazné omezení letů do Evropy už od této neděle připravují aerolinky Delta.

Aerolinky nechtějí přijít o tzv. sloty

Část leteckých společností v Evropě současně připouští, že létají někdy i s poloprázdnými letadly, jen aby nepřišly o takzvané sloty, tedy přidělené časy pro vzlety a přistání. Příkladem je britská letecká společnost Virgin Atlantic. V Evropě platí pro tyto účely pravidlo "use it or lose it", tedy "využívej, nebo je ztratíš". Aerolinky jsou tedy zatím ochotny létat i s prázdnými letadly, jen aby sloty nadále využívaly. Jejich obnovení by patrně bylo obtížné a nákladné.

Jinde ve světě kvůli obecnému poklesu zájmu o cestování letadlem snižují kapacity letišť. Analytici se domnívají, že letos lze očekávat vyšší počet bankrotů leteckých společností. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) vyzvalo vlády, aby zvážily pomoc aerolinkám ve formě otevřených úvěrových linek, které by letecké společnosti mohly čerpat podle potřeby. V úvahu připadá i snížení poplatků za využívání infrastruktury nebo snížení daní.

"Vzhledem k dopadům koronaviru jsou zde vážné obavy, že v roce 2020 bude vyšší počet bankrotů leteckých společností," upozornila analytička Helane Beckerová ze společnosti Cowen. "Předpokládáme, že některé vlády se do toho vloží a leteckým společnostem pomohou, i tak si ale myslíme, že letos zbankrotuje více leteckých společností než loni," řekla. S odkazem na data organizace Cirium uvedla, že loni zbankrotovalo 41 aerolinek, které měly dohromady 324 letadel.

