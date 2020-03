easyJet létá do Česka z Itálie prázdnými letadly. Zákaz je nesmyslný, říkají experti

Od čtvrtka nefungují kvůli epidemii koronaviru letecká spojení ze severní Itálie do Česka. Na spoje z Česka do této oblasti se ale nařízení ministerstva zdravotnictví nevztahuje. Britský nízkonákladový letecký dopravce easyJet tak na rozdíl od jiných aerolinií i nadále provozuje linku na trase Praha - Milán Malpensa a Praha-Benátky. V opačných směrech stroje létají prázdné. A o letenky je zájem.

Fakt, že easyJet linku nepřerušil, potvrdila pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí aerolinií Anita Carstensenová. "Na základě cestovních restrikcí ze strany české vlády, které nepovolují některé lety z Itálie do Prahy v období od pátého do osmnáctého března, byly lety z Milána Melpansy a Benátek zrušeny. V opačném směru ale lety budou nadále fungovat," uvedla Carstensenová.

Na dotaz, co k tomu kroku firmu vedlo, Carstensenová do vydání článku nereagovala. Do Milána létá easyJet dvakrát denně, do Benátek čtyřikrát týdně. Poptávka po letenkách na jih je tak pravděpodobně stále velmi velká. Britské společnosti se totiž podle serveru Zdopravy.cz, který na pozoruhodný krok dopravce upozornil jako první, vyplatí do Prahy létat pro cestující prázdnými letadly.

"Pro zastavování letů se užívá pravidlo, kdy se omezují lety ze země, kterou lze označit jako tu, kde je zdroj nákazy, tedy odkud se nákaza šíří do dalších zemí," vysvětlil pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, proč ministerstvo nenařídilo pozastavení letecké dopravy v obou směrech.

Jemelka se už před několika dny nechal slyšet pro server Novinky.cz, že resort nepředpokládá, že by letečtí dopravci v Česku z provozně-ekonomických důvodů udržovali linku v jednosměrném přepravním formátu po delší dobu.

Jak ale ukazují webové stránky easyJetu, o lety do dvou severoitalských měst je skutečně poměrně velký zájem. Například u spoje plánovaného na tuto sobotu ráno hlásily aerolinky vyprodanou téměř polovinu z celkem 156 míst. Jen zhruba polovinu volných sedadel mají i lety na další dny.

Další dvě aerolinie, které v Česku létají do některé z postižených oblastí (jmenovitě jde o regiony Lombardie, Piemont, Emilia Romagna a Benátsko), zrušily spoje v obou směrech. České aerolinie (ČSA) už v pondělí - tedy tři dny předtím, než zákaz vešel v platnost - pozastavily lety do Milána a Boloni, a to až do šestého dubna. Opatření resortu přitom zatím platí pouze na čtrnáct dní.

Kvůli propadu poptávky ČSA následně zrušily i lety do Říma, který přitom mezi zakázané lokality nepatří. "České aerolinie přerušují od 10. března do 7. dubna 2020 pravidelné letecké spojení Praha-Řím. ČSA tímto krokem reagují na rostoucí obavy z šíření koronaviru a masivní propad poptávky ze strany cestujících po letech do Říma," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí Vladimíra Dufková.

Také irská nízkonákladová společnost Ryanair od čtvrtka nelétá do Bergama, kam vypravovala spoje nejen z Prahy, ale i z brněnského letiště, ani do Boloně a Benátek na letiště Treviso. easyJet v Benátkách létá na letiště Marco Polo.

Vládní zákaz je jen gesto

Dopravní expert a redaktor serveru Zdopravy.cz Jan Sůra vládní rozhodnutí o přerušení letů zpochybňuje. "Ukazuje to do velké míry nesmyslnost tohoto opatření. Kdo chce, může z těchto oblastí letět například na okolní letiště v pohraničí a dál cestovat po zemi," řekl pro Aktuálně.cz Sůra.

Lidé se navíc do Itálie stále mohou dostat i pozemní dopravou, byť například český dopravce RegioJet spoje do Itálie taktéž zastavil. Poslední pravidelný spoj vypravil tento pátek.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara z lékařské fakulty Ostravské univerzity nařízení ale určitý smysl má. "Jako dílčí krok to má jen dílčí efektivitu, současně je však signálem říkajícím: nejezděte k nám z těchto oblastí. Jediným úplně účinným opatřením by bylo jen uzavření hranic a k tomu teď není důvod, neudělali to ani sousedé Itálie," uvedl pro Aktuálně.cz Maďar.

"Zákaz musí také doprovázet komplex dalších nařízení, která se týkají nejen pozemní dopravy, ale i dalších opatření v rámci prevence importu nemoci do ČR, anebo pokud ne, tak jejího včasného záchytu a izolace na našem území," dodal Maďar. Na pozemní dopravu vláda žádné restrikce neuvalila.

Karanténa pro všechny navrátilce z Itálie

Letiště v Praze vyhradilo od minulého týdne speciální brány pro přílety z Itálie, u nichž fungují zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění.

V pátek vydalo ministerstvo zdravotnictví nařízení, podle nějž musí praktický lékař osobě s trvalým pobytem v Česku, která se v období od sedmého března vrátí z pobytu na jakémkoliv území Itálie, nařídit karanténu v délce čtrnácti dní. Povinností člověka je, aby se praktickému lékaři sám nahlásil. Podle resortu se v současné době nachází v jihoevropské zemi 16,5 tisíce Čechů.

Maďar se domnívá, že situace už dospěla do takové fáze, že by se měla v současné době aplikovat karanténa i na lidi přijíždějící z Jižní Koreje a Íránu.

Ministerstvo nařídilo od čtvrtka zákaz přímých spojů z Jižní Koreje do Česka, s Íránem Česko přímé letecké linky nemá. Už od devátého února nefungují ani přímé lety z Číny, z které pochází většina nakažených i obětí nákazy koronavirem.

Na nemoc Covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo celkem přes 3 000 lidí, nakažených je více než 100 tisíc. Současně se ale více než 55 tisíc osob uzdravilo. V Česku bylo v pátek odpoledne potvrzeno 18 případů nákazy.

