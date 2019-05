První týden tisíce zásilek. Zásilkovna si chválí rozjezd balíčků, pokukuje po cizině

Logistická firma Zásilkovna má za sebou první týden, ve kterém konkurovala České poště. Ve středu 24. dubna začala nabízet doručování zásilek mezi fyzickými osobami. Za sedm dní fungování této služby, do které je nezbytné se zaregistrovat přes mobilní telefon, si takto zásilku poslaly tisíce lidí. "Celkem si naší aplikaci během několika málo pracovních dní stáhlo více než 14 tisíc uživatelů. Každý den rosteme o 50 procent," řekla Aktuálně.cz Simona Kijonková, zakladatelka a spolumajitelka Zásilkovny.

Pokud si budou lidé stahovat aplikaci stejným tempem, podaří se podle Kijonkové do konce roku prostřednictvím služby s názvem Mezi námi doručit milion zásilek. Mobilní aplikace je dostupná pro operační systémy Android i iOS. Android hlásí 10 tisíc stažení a systém iOS přes 4 tisíce.

Cena zásilky začíná na 65 korunách. Zákazník si musí nejprve stáhnout aplikaci Zásilkovna, do které zadá své registrační údaje, kterými jsou jméno, telefon a e-mail. Při odesílání balíku pak musí zadat údaje o adresátovi, vybrat cílové výdejní místo a zaplatit platební kartou. Zvolit si může také dodatečné služby, například dobírku. Zásilku následně odešle a firma ji zaeviduje. Poté již stačí balík dodat na libovolné místo, kde klient nahlásí své identifikační heslo, které získá při dokončení objednávky po telefonu. Doba doručení následně zabere jeden až dva dny.

"V prvních dnech jsme se nesetkali s komplikacemi. Služba pro náš provoz a výdejní místa není téměř v ničem jiná než služby, které již poskytujeme," popisuje Kijonková. Dodává, že hlavním byznysem zůstává i nadále doručování zboží koupeného v e-shopech.

Brzy už i domů či do ciziny

Zásilky, které si mezi sebou posílají fyzické osoby, zatím firma doručuje na výdejní místa, kterých je dnes více než 1800. Do konce roku jich chce mít společnosti 3000. "Ještě v průběhu letošního roku chceme službu rozšířit o možnost doručení zásilky až domů," dodává Kijonková.

Stejně tak chce spolumajitelka Zásilkovny ještě letos rozšířit službu o zasílání balíků do zahraničí. "Pokud chcete poslat balík z Česka například na Slovensko či do Německa, jsou tyto služby dnes poměrně hůře cenově dostupné. Proto ještě letos plánujeme nabídnout alternativu. Chceme, aby náš zákazník předem znal cenu, podmínky a celý proces byl pro něj jednoduchý," vysvětluje Kijonková.

Zásilky však bude možné posílat pouze jedním směrem, a to z Česka do zahraničí. Opačně to zatím nepůjde. "Zákazníků v zahraničí zatím nemáme tolik, abychom tam investovali peníze do rozjedu takové služby. V cizině musíme ještě vyrůst. Proto je nyní naším cílem investovat do českého zákazníka," dodává zakladatelka Zásilkovny.

Zásilkovna se snaží zaujmout především jednoduchostí. "Našimi hlavními zákazníky jsou maminky, které se pohybují na aukčních a bazarových serverech a už dlouho volaly po tom, aby si mezi sebou mohly levně posílat věci po dětech," uvedla již před časem Kijonková. Jednou z výhod je podle ní mimo jiné i rychlé odbavení zásilky, kdy člověk nemusí čekat ve frontě.

Jednoduché reklamace

Zásilkovna slibuje i rychlou reklamaci. Pokud firma zásilku ztratí či rozbije, automaticky vyplatí zákazníkovi škodu. Hodnota každé zásilky je automaticky nastavena na částce 300 korun. Zákazník má ale možnost zvolit si vyšší hodnotu, podle toho si pak musí připlatit. Za každých 100 korun platí 50 haléřů navíc. Hodnotu zásilky je takto možné navýšit až na 5 000 korun. "Chtěli jsme, aby zákazníci neztráceli čas dohadováním o reklamaci," vysvětluje Kijonková.

Počet výdejen zboží zakoupeného v e-shopech poslední léta roste. Loni přesáhl počet 9600, což je meziročně sedmiprocentní nárůst. Nejvíce jich má právě Zásilkovna, která jich má 1800. Za ní následuje PPL s 1350 výdejnami a Uloženka s 500 místy, kde je možné si zboží vyzvednout. Česká pošta, která má 3200 poboček, zvýšila v minulém roce počet svých automatických výdejen Balíkovna zhruba o 100 na celkových 170.

Firma je součástí skupiny Packeta. V loňském roce se její obrat zvýšil o 70 procent na 790 milionů korun. Celkem společnost přepravila 11 milionů zakázek. Letos Packeta očekává obrat ve výši 1,3 miliardy korun a 18,5 milionu přepravených zásilek. Skupina chce také dál upevňovat své pozice na zahraničních trzích. "Dnes působíme v 18 státech, do konce letošního června chceme být ve všech zemích Evropské unie," popisuje své plány Kijonková.

Největšími hráči na doručovatelském trhu jsou dnes v tuzemsku Česká pošta, PPL a dále DPD, GLS či Geis. Například u České pošty vyjde doručení nejmenší zásilky na pobočku na 109 korun a přímo k adresátovi pak na 129 korun. Cena za doručení u Zásilkovny začíná na 65 korunách, možné je odeslat balík do maximálního rozměru 50 cm u nejdelší strany, přičemž součet délky, šířky a výšky zásilky nesmí přesáhnout 120 centimetrů a hmotnost čtyř kilogramů. Pokud si odesílatel v aplikaci zvolí možnost dobírky, zaplatí 19 korun.