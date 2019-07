ÚOHS rozdal loni pokuty za 200 milionů korun, nejvíc zaplatily České dráhy

před 14 hodinami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni uložil za kartelové dohody a zneužití dominantního postavení pokuty v celkové výši 197,64 milionu korun. Je to méně než v předcházejících třech letech. Za rok 2017 dosáhly pokuty 383 milionů korun, v roce 2016 to bylo 466 milionů a v roce 2015 přes dvě miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou úřad zveřejnil na svých stránkách.

Nejvyšší pokutu loni úřad uložil Českým drahám za kartelovou dohodu s Rail Cargo Austria AG a AWT Čechofracht, s nimiž se domlouvaly na cenové koordinaci při soutěži na projekt v nákladní dopravě Italia Express. Pokuty za tento čtyři roky trvající kartel přesáhly 51 milionů korun, České dráhy zaplatily 48 milionů. Původně jim hrozila až pokuta 350 milionů, státní dopravce ale podal žádost o shovívavost (leniency) a splnil podmínky pro snížení pokuty. ÚOHS uložil loni pokuty za 15 kartelových dohod, z toho sedm se týkalo takzvaného bid riggingu, kdy společnosti koordinují podání nabídek při veřejných zakázkách. Podle analýzy agentury Policy and Regulatory Report, která se specializuje na poskytování zpravodajství, statistických a analytických materiálů týkajících se ochrany hospodářské soutěže a poskytování veřejné podpory, je ÚOHS druhý nejúspěšnější úřad v Evropě v odhalování takzvaný bid rigging dohod. Analýza porovnávala výsledky ve 24 státech v letech 2016 až 2019. Za zneužití dominantního postavení uložil ÚOHS v roce 2018 úřad jedinou pokutu, a to Českým drahám za zneužití dominance v letech 2006 a 2007. Státní dopravce zaplatil 15,6 milionu korun. Případ se ale táhl od roku 2009 a původní pokuta dosahovala 254 milionů korun. Po vleklých sporech ji ale definitivně zrušil Nejvyšší správní soud, který případ vrátil ÚOHS k novému projednání, jehož výsledkem byla právě pokuta 15,6 milionu korun. Kromě ukončených řízení v hospodářské soutěži úřad loni také 12 řízení zahájil. Deset z nich se týká kartelových dohod, dvě se týkají zneužití dominantního postavení.