Námořní doprava prudce zdražuje. Kontejner z Číny už vyjde stejně jako jízda kamionu

Námořní dopravu zboží do Česka dál brzdí velké problémy. Ceny dodávek na moři prostřednictvím přepravních kontejnerů vzrostly za poslední rok téměř dvojnásobně, potíže jsou i s nedostatkem volných kapacit a prodlužováním dodávek. Vyplývá to z ankety mezi logistickými firmami, které zajišťují námořní dopravu do Česka.

Ceny v námořní dopravě stoupají dlouhodobě. Podle Lukáše Ridoška s firmy Multitrans už nyní téměř atakují cenu, za jakou by se dal přepravovat kontejner velikosti 40 po silnici. V současnosti stojí takto velký přepravní kontejner při cestě z Číny do Česka kolem 20 000 dolarů (cca 428 000 korun), loni v tuto dobu to podle Ridoška bylo kolem 11 až 12 000 dolarů (238 až 260 000 korun). Související Asie s čipy školí Západ. Ať se Evropa emancipuje, musí ale pomoct EU, říkají experti Ceny výrazně rostou také v posledních týdnech. Podle dat společnosti Geis CZ stoupl index cen přeprav do Evropy z Číny za poslední dva měsíce zhruba o čtvrtinu. Příčin velkého růstu cen je několik. Ředitel DB Schenker Tomáš Holomoucký v této souvislosti upozornil především na dlouho trvající velký nedostatek přepravní kapacity na lodích i kontejnerů. Nejde přitom jen o nedostatek kontejnerů nebo přepravců. Podle Ridoška chybí i řidiči či vozidla, která svážejí zboží do přístavů. Situaci navíc komplikuje i pokračující pandemie koronaviru. Problémy přitom nejsou jen v Číně a dalších asijských zemích, kritická je i situace v USA. Nalodění kontejneru trvá více než 30 dní Související Doprava po moři kolabuje. České obchody řeší zpoždění dodávek i zdražování zboží Vedle toho se prodloužily i přepravní doby. "Lodě neplují na čas, doba přepravy se prodlužuje, dopravní řetězce jsou narušené lokálními problémy," řekl David Knobloch z Geis CZ. Připomněl například nedávné záplavy v Německu, které narušily překládku zboží na železnici. Potíže jsou však i přímo na místech naložení zboží. Nalodění kontejneru nyní podle Ridoška trvá i více než 30 dní. To vše má vliv na kvalitu služeb. "Začíná se to již projevovat nedostatkem některých materiálů nebo výrobků z jihovýchodní Asie. Také proto mnoho firem začalo objednávat zboží na vánoční trh již v předstihu začátkem prázdnin, což je o několik měsíců dříve než obvykle," podotkl Holomoucký. Jeho firma i proto v minulých týdnech spustila z Číny novou kamionovou linku. Související Kus Česka v Hamburku. Ministerstvo chce vyměnit přístavy za lukrativnější území Výpadky v dodávkách však zaznamenává i silniční nákladní doprava. Problémem jsou právě chybějící suroviny ze zahraničí. To dopravcům komplikuje plánování dodávek, a tím zvyšuje jejich náklady.