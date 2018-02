Náhrady výdělku po pracovním úrazu či s nemocí z povolání pro nezaměstnané se mohou sjednotit

před 7 hodinami

Náhrady se nyní liší podle toho, u které ze dvou pojišťoven je bývalý pracovníkův zaměstnavatel pojištěný. Vláda to chce upravit.

Praha - Náhrady výdělku po pracovním úrazu či s nemocí z povolání lidem, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných, by se mohly sjednotit. Nyní se liší podle toho, u které ze dvou pojišťoven je bývalý pracovníkův zaměstnavatel pojištěný. Pravidla upravuje návrh novely zákoníku práce, který dnes schválila vláda.

Kabinet dostal materiál bez výhrad a rozporů resortů. Lhůta na připomínky byla kratší a mohly je podávat jen vybrané instituce. Nyní návrh projedná sněmovna.

Náhrada představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem či onemocněním z povolání a příjmem po zranění či nemoci, který zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. Rozdíl zaměstnavatelé dorovnávají z pojištění. U nezaměstnaných se jako základ pro výpočet bere minimální mzda.

Zaměstnavatelé se nyní pojišťují u dvou komerčních pojišťoven - České pojišťovny a Kooperativy. Česká pojišťovna při stanovení náhrady u nezaměstnaných vychází z aktuální minimální mzdy, která v posledních letech každoročně roste. Do konce loňska činila 11 000 korun, letos 12 200 korun. Vyplácená částka se tak po každém zvýšení nejnižšího výdělku snižuje. Kooperativa bere v potaz minimální mzdu, která byla v době, kdy se pracovník po úrazu či s nemocí z povolání zařadil mezi uchazeče o práci. Náhrada se tak každý rok nemění.

Ministerstvo navrhuje, aby se náhrada nezaměstnaným nově počítala z minimální mzdy, která se platila v den jejich zařazení do evidence úřadu práce. Podle autorů návrhu není důvod, aby se částky lišily podle pojišťovny. Resort by chtěl, aby sněmovna novelu schválila zrychleně při prvním projednávání, tedy v takzvaném prvním čtení.

Poslanecký návrh řešící obdobnou problematiku podpořila před dvěma týdny sněmovna. Podle ministryně práce Jaroslavy Němcové (ANO) není návrh dostatečně komplexní, opomíjel například lidi působící v ozbrojených složkách. Předkladatelé poslaneckého návrhu se ale podíleli i na přípravě vládní novely.

Podle vicepremiéra Richarda Brabce (ANO) by v případě schválení poslanci v prvním čtení mohla nová pravidla platit už od poloviny roku. Pokud se novela bude projednávat standardním způsobem, začne podle něj platit až v příštím roce.

Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících se od roku 2005 pravidelně valorizují stejně jako penze. Podle odborů je to nedostatečné a víc by se v přidávání měl odrážet růst mezd.

V budoucnu by se mohlo vyplácení náhrad změnit. Upravit by to měl zamýšlený zákon o úrazovém pojištění. Takovou novou normu už Česko mělo. Začala platit v roce 2006, ale nikdy nebyla účinná. Účinnost se kvůli neshodám na podobě úrazového systému několikrát odkládala, nakonec byl zákon zrušen.