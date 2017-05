Právnička trávila nadřízenou projímadlem. Litovala jen sebe, tři roky vězení platí, potvrdil soud

před 4 minutami

Tři roky stráví právnička Správy železniční dopravní cesty Věra K. ve vězení za to, že stejně dlouho lila do pití své nadřízené projímadlo. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Žena vinu před soudem popřela, nicméně k činu se přiznala před znalci, kteří ji označují za sebestřednou osobu. "Nikdy jsem se ničeho zlého nedopustila, 29 let jsem právnička, naprosto výtečně pracuji a lidem pomáhám," řekla v pondělí Věra K. před soudem. Podle soudkyně právě její sebestřednost a žádná lítost způsobily, že nemohla dostat nižší, podmíněný trest.

Praha - Tři roky stráví ve vězení právnička Správy železniční a dopravní cesty Věra K. za to, že lila po několik let své nadřízené do pití vysoké dávky projímadla. Odhalila ji až skrytá kamera, kterou na pracoviště nechalo nainstalovat vedení správy. Žena také musí zaplatit více než milion korun za poškození na zdraví, které své vedoucí Zuzaně V. způsobila.

Věru K. odsoudil již před třemi měsíci Obvodní soud pro Prahu 7. Žena se sice odvolala, ale marně. Odvolací soud nyní verdikt potvrdil. "Nezjistili jsme žádné procesní vady, které by byly důvodem ke zrušení rozsudku," uvedla soudkyně Městského soudu v Praze Vladana Woratchová.

Žena od počátku odmítala vypovídat a před soudem svoji vinu popřela. Nicméně to, že lila své nadřízené do pití projímadlo, přiznala před znalci, kteří ji vyšetřovali. Při psychiatrickém vyšetření uvedla, že chtěla, aby Zuzana V. "byla alespoň trochu příjemná, aby se chovala, jak má, chtěla pomoci lidem, na které byla Zuzana V. zlá." A že prý myslela, že projímadlo přepije Zuzana V. alkoholem.

Pomohla až skrytá kamera

Případ začal na jaře 2013, kdy se Zuzana V. vrátila z mateřské dovolené a dočkala se současně povýšení na místo vedoucí právního oddělení oblastního ředitelství Správy železniční dopravní cesty v Praze. Jenže brzy po návratu začala trpět bolestivými a neovladatelnými průjmy. Někdy i dvakrát za týden, někdy byl i více než měsíc klid. Většinou to přitom bylo v době, kdy měla důležitá jednání.

Zpočátku si říkala, že to může souviset i se stresem v práci a změnila kvůli tomu i jídelníček. Později ale dospěla k podezření, že jí někdo něco přimíchává do pití. Začala si proto dávat pozor, co jí a pije, svěřila se nejdříve manželovi a později i svému přímému nadřízenému Michalu Fišlovi. Ti ale jejímu podezření nevěřili, a tak jim dala podezřelou vodu ochutnat.

Manžel pak strávil celou noc na záchodě, špatně se udělalo i nadřízenému. "Měl jsem pak střevní problémy," popsal následně Fišl do protokolu. Nechal proto ihned instalovat do kanceláře Zuzany V. kameru.

Poté byl skoro dva měsíce klid. V polovině dubna ale Zuzana V. opět zjistila divnou příchuť vody, kterou si ráno natočila do sklenice, a nechala ji stát na stole. Vodu proto slila do PET lahve a uložila do lednice a následující pracovní den si nechala přehrát záznam z kamery. Na něm bylo zřetelně vidět, jak Věra K. lije z malé lahvičky cosi do sklenice s vodou a pečlivě to rozmíchává.

Musí trest pocítit

Případ poté začala řešit policie. A Obvodní soud pro Prahu 7 Věru K. v polovině března poslal na tři roky do vězení.

A současně uložil, aby zaplatila 1,014 milionu korun jako náhradu škody na zdraví. "Jiný než nepodmíněný trest by k nápravě obžalované a k účinné ochraně společnosti nemohl vést," uvedla soudkyně Jana Miklová, podle níž nejen fyzické, ale i psychické následky u Zuzany V. nadále přetrvávají. "Poškodila její zdraví zásadním způsobem, navíc zákeřným jednáním," dodala.

Také podle znalců se podávání laxativ na zdraví Zuzany V. výrazně podepsalo. A bude trvat nejméně řadu měsíců - ale spíše let - než se spraví.

Naprosto výtečně pracuji

Po odvolání Věry K. nyní případ řešil Městský soud v Praze. Žena se ani nyní nepřiznala, byť poprvé po více než roce promluvila. "Nikdy jsem se ničeho zlého nedopustila, 29 let jsem právnička, naprosto výtečně pracuji a lidem pomáhám," říká. To, že nevypovídala, vysvětlila tím, že se zhroutila.

A během své závěrečné řeči se stavěla do role té jediné správné a nepostradatelné. Prý když byla v neschopnosti, kontaktovali ji její nadřízení a přesvědčovali, ať v práci zůstane. "Byla jsem kontaktována náměstkem, ať se vrátím a nedávám výpověď, že vidí, jaká je situace," prohlásila s tím, že prý i ředitel pražské správy SŽDC Zdeněk Vondrák řekl, že "konečně prohlédl, protože se k němu informace nedostávaly".

Advokát Filip Matouš se snažil také argumentovat tím, že Zuzana V. své podřízené šikanovala a byla alkoholička. A podivil se, že Zuzana V. i přes dlouhodobé potíže dlouho nenavštívila lékaře. A tedy že si své dlouhodobé potíže mohla vymyslet. "V rozsudku je dobře vysvětleno, z jakého důvodu nešla k lékaři. Bála se oznámení, že má rakovinu a připadla si jako blázen, že by jí nikdo mohl schválně poškozovat zdraví," vysvětlila státní zástupkyně.

Kdyby prokázala lítost…

A soudkyně dala zcela zapravdu obžalobě. Podle ní byla vina Věry K. jednoznačně prokázaná. "Jestli šikanovala nebo se napila vína, to nesouvisí a trestnou činností obžalované," uvedla Woratchová. A podle ní je z dokazování zřejmé, že si svým kolegům na problémy mnohokrát stěžovala.

Soudkyně navíc naznačila, že sebestřednost a popírání viny Věře K. uškodilo. Mohla by dostat nižší trest. "Pokud by prokázala lítost, litovala nejen sama sebe, ale i poškozenou a případně nahradila škodu, bylo by možno uvažovat i o jiném trestu než nepodmíněném. Je sebestředná osobnost," odůvodnila Woratchová.

Paradoxní je, že Věra K. na svém místě u SŽDC stále pracuje. "Co je na tom divného, že tu pracuje?" podivil se už dříve otázce Aktuálně.cz Vondrák. "To je věc mezi nimi dvěma, do toho nebudu zasahovat, řeší to soud," řekl s tím, že ho jen překvapuje, jak se můžou vzdělaní lidi k sobě takto chovat. "Až bude pravomocný rozsudek, tak se k tomu postavíme," dodal.

I když padl pravomocný verdikt, případ každopádně nekončí. Na soud se obrátí sama Zuzana V., která bude podle svého advokáta Bronislava Šeráka požadovat odškodné za porušení osobnostních práv. A to jak po Věře K., tak po firmě. Žalobu podají, jakmile dostanou písemně pravomocný verdikt.

Po zaměstnavateli budou chtít odškodné především za to, že problém sám neřešil a i poté, co byla Věra K. obviněna, nechal ji jako podřízenou Zuzany V. Ta nakonec, aby se dostala z blízkosti ženy, která jí trávila, dobrovolně sama odešla.