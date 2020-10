Vládní pomoc restauracím: Mzdy v plné výši, proplacení půlky nájmu a daňové úlevy

Vláda jednala o pomoci restauracím a barům, které kvůli koronavirové krizi uzavřela do 3. listopadu. Aktuálně.cz získalo návrh opatření, podle kterého by obor gastronomie měl získat výrazné kompenzace. Schválené jsou ale jen některé.

Oslovené podniky a asociace se zatím k detailům návrhu nechtějí příliš vyjadřovat, chtějí si počkat až na jeho schválení. Nicméně v porovnání s jarní pomocí různých jiných oborů, jsou navržené body výrazně velkorysejší.

Situace v gastronomii je totiž výrazně horší než na jaře. Jak již v úterý napsalo Aktuálně.cz, mnohé podniky spotřebovaly během jarního zákazu provozu úspory a letní sezóna nemohla obří propad tržeb nahradit.

Na stole má tak vláda návrh na uhrazení plné výše mezd včetně odvodů pro zaměstnance v gastronomii, a to i přesto, že je umožněn prodej z okének. "Pokud bude toto schváleno, tak to považujeme za megaúspěch. Vláda by tak zachránila jedoucí vlak od nárazu do zdi. V oboru pracuje velké množství lidí, v současnosti zhruba 150 tisíc. Pokud nepřijde rychlá pomoc, hrozí masivní propouštění a ukončování provozu, a to by byl velký problém," varuje Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků ČR a zároveň spolumajitelem skupiny Hospodska.

Zda půjde o nový záchranný program nebo bude spadat pod program Antivirus s označením "D" není podle něj až tak důležité. Podmínky čerpání budou údajně stejné, jako právě v případě Antiviru.

"Cílem je mít pro gastronomii nástroj na kompenzaci mezd i po skončení omezujících opatření, alespoň do konce roku 2020, ideálně do konce měsíce února 2021," dodává Kastner.

Další pomocí je znovu otevření programu Covid - Nájemné, který skončil v srpnu. Restauracím, barům a klubům bude nově poskytnuta kompenzace ve výši 50 procent nájemného za dobu tří měsíců. Maximální výše podpory bude deset milionů korun. Na rozdíl od první výzvy programu nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele, kterou byla podmíněna jarní státní pomoc. Na program je vyčleněno 1,2 miliardy korun.

Podpora bude podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka nároková. "Kdo zažádá, dostane, pokud splní elementární podmínky a bude mezi vybranými segmenty," řekl. Pro podnikatele to podle něj bude okamžitá pomoc, protože stát přispěje zpětně na nájem za červenec až září.

Další pomocí, o kterou by restauratéři stáli, by byla možnost prodávat jídlo i po 20. hodině, a to prostřednictvím společností realizující rozvoz jídel. Alespoň do 22. hodiny. Nyní mohou prodávat jídlo přes výdejní "okénka" jen do osmi večer. Zatím to ale schváleno nebylo.

Ministerstvo financí ve středu prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Novinkou je odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením.

Na vládě jsme právě schválili velký liberační balíček daňových úlev pro zasažené podnikatele ⤵️ pic.twitter.com/Bl6ps4ypV6 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 14, 2020

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, což je nyní právě gastronomie, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. "Stačí, aby finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem," uvádí ministerstvo financí.

Dále se chtějí asociace působící v gastronomii zaměřit na jednání se Svazem měst a obcí a jednotlivými kraji, aby mohla být kompenzace a podpora restauratérům realizována i regionálně. "Města a kraje zatím vesměs pomáhají cestovnímu ruchu, my ale potřebujeme, aby zvážili i nějaké finanční kompenzace přímo lokálním provozovatelům restaurací a barů," říká Kastner.

V jednání je také odklad plateb splátek úvěrů podnikatelům v gastru. Na konci října totiž končí vládní moratorium odkladu splátek úvěrů a ministerstvo financí chce s Českou bankovní asociací projednat jeho posunutí, alespoň pro určité sektory. Bankovní asociace ale tento týden oznámila, že nevidí důvod, proč by se mělo moratorium prodlužovat. Podle ní jsou banky připravené pomoci každému, kdo se kvůli finanční tísni dostane do problémů se splácením úvěrů.

Vláda na začátku týdne oznámila, že restaurace, bary a kluby musí být až do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, úplně uzavřeny.