Český způsob života je ohrožen, bojí se bezradní hospodští. Začíná dlouhá řada krachů

Restaurace, bary, kluby se od zítřka na minimálně tři týdny zavírají. Řada z nich ještě dohání ztráty z jara, nový lockdown bez finanční pomoci státu je tak může položit. Nyní mohou žádat o pomoc jen z jednoho vládního programu: kompenzace nákladů na mzdy zaměstnanců dostanou z dobíhajícího programu Antivirus. O další pomoci se teprve jedná.

"Sedím tady, piju kafe, kouřím a přemýšlím, co řeknu svým zaměstnancům. Jsme z toho všichni nešťastní," reaguje Tomáš, spolumajitel restaurace v pražských Holešovicích, na pondělní rozhodnutí vlády uzavřít restaurace, bary a kluby minimálně až do 3. listopadu.

"Je to špatné. Na konci září jsme teprve vyrovnali milionovou ztrátu z jara a je to tu zase. A to je na tom to nejhorší. Že se to může opakovat znovu a znovu. Na chvíli se opatření uvolní, my se nadechneme a za pár týdnů nás zase zavřou," lamentuje restauratér, který zaměstnává 28 lidí.

Výpovědi prý nechystá. "Všichni u nás pracují už dlouho, znám jejich příběhy, nechci nikoho vyhodit, zkusíme to ještě nějak zvládnout. Mám tu například jednu kolegyni na dohodu o provedení práce, ale je to samoživitelka, copak jí můžu říct, ať už zítra nechodí?" ptá se.

Část zaměstnanců zítra zůstane doma, část bude v provozovně kvůli otevřenému výdejnímu okénku. A budou se točit. "Ale okno nám moc nepomůže. Lidé z blízkých kanceláří si chodí pro obědy maximálně tak do tří hodin, pak už nikdo nepřijde. Takovou máme zkušenost z jara," uvádí Tomáš.

O státní pomoc zatím nežádal, teď prý uvidí, s čím vláda přijde. "Jednání o kompenzacích intenzivně probíhají," říká Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

Podle ní se chystá specifická podpora pro restaurace a hotely. "Dnes ráno se ministr Karel Havlíček znovu sešel se zástupci tohoto sektoru a jedním z navržených řešení by se zítra mohla zabývat vláda," tvrdí Trefancová. Konkrétnější být nechce. Dál podle ní ministerstvo zvažuje opětovné spuštění programu Covid nájemné.

Podniky už nemají žádnou "vatu"

Podle Asociace hotelů a restaurací jsou kompenzace nutné. Podniky jsou po první vlně pandemie ekonomicky zcela vyčerpané a pracovní místa již dlouho neudrží.

"Začali jsme jednání s ministrem Havlíčkem dnes ráno. Je nutno urychleně přijmout prodloužení programu Antivirus a stoprocentní kompenzaci mezd v době platnosti omezení, a to minimálně do ledna 2021. Dále obnovení programu Covid nájemné a obnovení programu Covid ubytování. V těchto programech je nezbytné minimalizovat překážky pro jejich čerpání. Zároveň chceme zavést program kompenzací pro všechny podniky veřejného stravování, o jeho parametrech vedeme další jednání s vládou," říká prezident asociace Václav Stárek.

Nezbytné je také podle něj prodloužení moratoria na úvěry, a to minimálně pro dotčené obory. Zapomenout by se nemělo ani na dodavatele služeb a surovin tohoto segmentu.

"Pokud vláda neuvede co nejdříve v život odpovídající kompenzace takto zasaženým podnikům, jde bezesporu o devastující opatření. Už v minulých týdnech byly bary a kluby, jejichž byznysový prime time běžně začíná po 20. hodině, zasaženy poklesem tržeb až o 80 procent, tedy ty, které už tehdy rovnou nezavřely," upozorňuje prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

Existenční problémy podle něj nyní řeší všechny bary a kluby. "Neměly možnost se vzpamatovat z jarního lockdownu, jejich provozovatelé do byznysu nalili své poslední úspory a nyní již nedisponují žádnými finančními rezervami, z nichž by mohli sanovat další ztráty. Je to velmi vážná situace dotýkající se asi 150 tisíc lidí, kteří jsou v segmentu gastronomie zaměstnáni," dodává Svojanovský.

Může zaniknout 40 tisíc pracovních míst

Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků ČR jsou restaurace, kavárny a bary jednoznačně největšími poraženými pandemie. "Už v uplynulých týdnech se v souvislosti se zaváděním krizových opatření propadla návštěvnost gastronomických provozů na polovinu. Pokud nepřijde rychlá pomoc, hrozí masivní propouštění a ukončování provozu," uvedl Kastner, který je zároveň spolumajitelem skupiny Hospodska.

Asociace již před zpřísněním odhadovala, že bez státní pomoci zanikne v oboru 40 tisíc pracovních míst. Propad tržeb veřejného stravování by mohl v meziročním srovnání letos dosáhnout 60 miliard korun. Podle katastrofického scénáře by však mohl být až 80 miliard korun. "Přitom tento sektor dostal pouze minimální kompenzace. Mám velkou obavu o budoucnost českého způsobu života, do kterého restaurace neodmyslitelně patří," dodal Kastner.

Gastronomické podniky tak podle lidí z oboru potřebují adresnou, a především velmi rychlou a dosažitelnou podporu bez byrokratických překážek.

"Požadujeme především schválení programu na kompenzaci nájemného, dále odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění, prodloužení programu Antivirus až do schválení kurzarbeitu, kompenzace nákladů na uzavřenou provozovnu či program nízce úročených půjček s odkladem splátek," vyjmenovává Aleš Svojanovský. Česká barmanská asociace své požadavky zaslala i vládě. Nyní čeká, co konkrétního bude v následujících dnech politiky schváleno.

Je tu jen Antivirus

V současnosti funguje z vládních programů na finanční pomoc podnikatelům právě jen Antivirus, který má běžet do konce října. Ministryně práce Jana Maláčová chce ale navrhnout jeho prodloužení, respektive programu označeného jako "A". Ten dorovnává firmám náhradu mzdy pracovníků v karanténě a v případě uzavření provozu nařízením vlády.

Maláčová chce prosadit, aby se z programu hradila celá náhrada mzdy pracovníků v karanténě a celý výdělek v uzavřených provozech do 50 tisíc korun superhrubé mzdy. A to za dobu omezení zpětně od začátku nouzového stavu. Nyní je to do konce října 80 procent do 39 tisíc korun. Také ministryně financí Alena Schillerová minulý pátek řekla, že na jednání vlády půjde s tím, aby se Antivirus A prodloužil.

Vrátit do hry by se měl také jarní program Covid nájemné, který je určen podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zavřít nebo omezit provoz. Na jaře jim stát z tohoto programu přispěl 50 procenty na nájem za duben, květen a červen. Podmínkou bylo, že majitel nájemné o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Nyní bude pomoc zřejmě obdobná.

Vláda kvůli šíření nákazy vyhlásila nouzový stav od 5. října na 30 dní. V pondělí schválila, že od středy do 3. listopadu, do konce nouzového stavu, budou muset být restaurace, bary a kluby uzavřeny. Občerstvení budou moci do 20:00 prodávat přes výdejní okénka. Už nyní musí zavírat ve 20:00. Hotelové restaurace mohou být nadále hostům k dispozici do 20:00. Minulý týden vláda už nařídila uzavření fitness center, posiloven, vnitřních bazénů, saun nebo zoologických zahrad.