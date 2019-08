Dáme vám 10 000, když se po dovolené vrátíte. Bojuje se už i o agenturní zaměstnance

Mimořádné finanční bonusy, které automobilka Škoda Auto vyplácí kmenovým zaměstnancům několikrát do roka, už moc nepřekvapí. Ovšem takzvaný návratový bonus z dovolené pro agenturní zaměstnance je novinkou. Napjatá situace na trhu práce významně rozšiřuje pole zaměstnaneckých výhod, a to i pro externisty, kteří obvykle na bonusy a jistoty určené zaměstnancům nedosáhnou.

Až deset tisíc korun navíc dostanou od společnosti Škoda Auto v srpnové výplatě agenturní zaměstnanci, kteří se po hromadné dovolené vrátili do práce. Odboráři jim už na začátku léta vyjednali za "věrnost" takzvaný návratový bonus, který je na trhu práce v tuto chvíli ojedinělý.

"Motivací byla snaha zajistit plný stav agenturního personálu po hromadné dovolené v současné napjaté situaci na trhu práce a nedostatku kvalitních zaměstnanců. A to se také podařilo. Agenturní personál se po dovolené vrátil v téměř plném počtu," uvádí se v časopise Škodovácký odborář. Jde o zhruba tři tisíce lidí.

Výše návratového bonusu se odvíjí od délky působení konkrétního zaměstnance v agentuře práce. "Ti zaměstnanci, kteří pracovali v agentuře ke 30. červnu 2019 alespoň jeden rok a déle, obdrží spolu s výplatou za srpen bonus ve výši 10 tisíc korun hrubého. Ti, jejichž pracovní poměr trval kratší dobu než jeden rok, obdrží 7 tisíc korun," uvádí časopis.

Podle Jiřího Halbrštáta z personální agentury ManpowerGroup je návratový bonus zatím výjimkou. "Ale je to velmi chytré řešení, které se vyplatí především v období po celofiremních dovolených a odstávkách. Ve všech výrobních firmách je běžné, že po delších přestávkách se několik procent zaměstnanců nevrátí včas do práce pod různými záminkami a ohrožuje to plynulý rozjezd výroby," říká Halbrštát.

Doplňuje, že bonus je zároveň tím levnějším řešením. "Je rozhodně lepší zaměstnance motivovat od první hodiny práce po prázdninách, než několik dní draze řešit výpadky některých procesů výroby," dodává personalista.

Důvody, proč se zaměstnanci po dovolené už nevrátí, jsou prý různé. "Někdo uvede nemoc, někdo si chce prodloužit dovolenou, když je hezké počasí. A někteří se ani neozvou a už nikdy nepřijdou, výpovědní dobu nedodržují. V dnešní nouzi o lidi nového zaměstnavatele zpravidla hrubé porušení pracovní kázně z minulé práce vůbec nezajímá," říká Alžběta Honsová z agentury Randstad.

Bonusů je spousta, proplacené jízdné do práce je standardem

Podle Miroslavy Chvojkové z personální společnosti Grafton si společnosti v boji o zaměstnance stále vymýšlí nové a nové bonusy a výhody spojené s výkonem práce, a to i pro agenturní zaměstnance. Objevily se například bonusy za "beznemocnost" nebo bonusy za stoprocentní docházku.

Běžné jsou nadstandardní příplatky za noční směny a práci o víkendech, což jsou podle personalistů další nejčastější důvody, proč lidé práci ve výrobě odmítají. A zatímco doposud dostávali podobné bonusy jen kmenoví zaměstnanci, nyní bobtná i nabídka výhod pro agenturní zaměstnance, kteří ve firmách převážně vykrývají sezonní výkyvy.



Ve Škodě Auto dostanou externisté z agentury ještě například příspěvek na dopravu. Jeho výše se určuje podle místa trvalého bydliště daného pracovníka. Ti, kteří do svého trvalého bydliště vyjeli na vzdálenost do 200 kilometrů, získají příspěvek 450 korun. Dál se příspěvek zvedá až na 1100 korun při cestě delší než 600 km.

Zároveň společnost nově proplácí zaměstnancům bydlícím na ubytovnách 10 dní měsíčního nájemného. "Dlouhodobým cílem je zajišťovat stejné podmínky agenturním zaměstnancům jako pro kmenové zaměstnance, a to i v rámci kalendarizace Charty agenturního zaměstnávání. Za poslední roky byl v tomto směru učiněn obrovský krok dopředu," píše odborářský týdeník. Škodovka má v současnosti 33,5 tisíc kmenových zaměstnanců a dalších zhruba 3 tisíce agenturních.

Příspěvky nebo proplácená cesta do práce a z práce, popřípadě ubytování pro zaměstnance ze zahraniční, ale nejsou neobvyklé. Naopak. Stávají se standardem. "Skoro jako stravenky," říká Honsová z Randstadu. Některé výrobní firmy podle ní platí agenturním zaměstnancům často ubytování celé, někteří proplácejí první tři měsíce nebo mají vlastní ubytovny, kde je zvýhodněný nájem.

"V lokalitách, kde je velký přetlak výrobních a logistických zaměstnavatelů, například Ústecko, Liberecko, Plzeňsko, okraje Prahy, Vysočina, jižní Morava, už 70 % firem dává příspěvek na dojíždění nebo zajišťuje vlastní zvýhodněnou či zcela zdarma dopravu," dodává Honsová.

Co jsou "srovnatelné podmínky"?

Zájem o agenturní zaměstnance se z dlouhodobého hlediska výrazně nemění. "Stále nižší nezaměstnanost způsobila, že firmy více investují do modernizace a automatizace, tak aby nebyly závislé na dostupnosti pracovní síly. S tím souvisí i to, že zaměstnavatelé nyní více hledají kvalifikované pozice, zejména technické. Agenturní pracovníci se uplatní všude, kde funguje sezónnost, v automotive, logistice, v klasických výrobních firmách, v e-shopech," doplňuje personalistka Honsová.

Ze zákona platí, že agenturní zaměstnanec má mít srovnatelné podmínky na stejné pozici jako kmenový zaměstnanec. Protože ale není specifikované, co jsou srovnatelné podmínky, způsobuje to v praxi problémy. Některé firmy odmítají do srovnatelných podmínek zahrnout benefity a omezují je pouze na mzdu a příplatky.

Ustálilo se pravidlo, že do srovnatelných podmínek spadají benefity daňově uznatelné. Ty, co daňově uznatelné nejsou, do srovnatelných podmínek nepatří. Jde například o příspěvek na stravování nad limit, odměna při životním jubileu, příspěvek na životní a důchodové pojištění a právě i příspěvek na dopravu či bydlení. Firmy stále častěji benefity dorovnávají nebo kompenzují.